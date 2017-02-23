Fujitsu’dan yeni 2’si 1 arada cihazlar

Fujitsu, iş dünyası kullanıcıları için üç yeni 2’si 1 arada tableti piyasaya sürdü. Fujitsu’nun ilk 360 derece katlanabilen yeni 2’si 1 arada tableti LIFEBOOK P727, özellikle mobil işlerde yeni bir esneklik seviyesi vaat ediyor.



LIFEBOOK P727; hafif, ince, 12,5 inç ekran boyutunda, dönüştürülebilir 2’si 1 arada bir ürün. Klasik kapaklı, masaüstü, tablet ve çadır olarak da tanımlanan üçgen mod dahil olmak üzere dört farklı çalışma modunda kullanılabiliyor. Dokunmatik ekran, sayısallaştırıcı kalem ve klavye gibi birden fazla girdi biçimini destekliyor. 360 derecelik menteşe, klavyenin tamamen katlanarak ekranın arkasında kaybolmasını da sağlıyor. İsteğe bağlı 4G / LTE bağlantısı ve 10 saate kadar pil yedeklemesi, LIFEBOOK P727’yi gerçekten mobil, her yerde çalışabilen bir cihaz haline getiriyor.

Fujitsu ayrıca, Fujitsu’nun konvertibl tabletlerinin en son modeli olan ve ekranın merkezi bir pivot noktasından 360 derece döndürebildiği FUJITSU LIFEBOOK T937‘yi tanıttı. LIFEBOOK T937, 1,3 kg ağırlığındaki ince ve esnek tasarımı ve 13,3 inç’lik ekranıyla kullanıcıların ultra taşınabilir dizüstü bilgisayardan tablet moduna geçmelerine olanak tanıyor ve hem ofis hem de hareket halindeyken dinamik bir çalışma tarzı sunuyor.

Yeni modellerin üçüncüsü olan Fujitsu’nun popüler ikisi bir arada ürünü STYLISTIC R’nin ikinci jenerasyonu olan 12,5 inçlik FUJITSU Tablet STYLISTIC R727. STYLISTICS R727, ayrılabilir klavyeli güçlü bir tablet PC. Tam verimli dizüstü bilgisayarı, bir tabletin rahatlığı ile birleştiren STYLISTIC R727, hareket halindeyken yoğun çalışan yöneticiler için mükemmel yeni düzeyler sunuyor.

Yeni ürünler, dijital işyerinin artan iş gereksinimlerine yanıt veriyor; hareket halindeyken çalışan ve sıkça iş seyahatinde bulunan müşterilere hitap ediyor. IDC tarafından yapılan bir çalışma, hibrid ve 2’si 1 arada aygıtların yeni verimlilik beklentilerini karşılayarak dijital dönüşümde önemli bir rol oynayacağını ortaya koyuyor. Çalışma, ankete katılan şirketlerin yüzde 60’ının tabletleri, dijital dönüşüm stratejilerinin bir parçası olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Tüm 2’si 1 arada tabletler, daha yüksek performansa ve daha iyi pil çalışma süresine sahip en yeni nesil Intel işlemciler barındırıyor ve böylece verimlilik de artırılıyor. Tüm ürünler, PalmSecure kimlik doğrulama teknolojisi de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlikle donatılmış durumda.