Fujitsu’nun yeni algoritması çalışanların ısı streslerini ölçecek

Fujitsu, güvenlik görevlileri gibi uzun saatler açık havada çalışanların ısıya bağlı sağlık sorunlarını önlemek üzere yapay zeka teknolojileriyle ısı streslerini tahmin eden yeni bir algoritma oluşturduğunu açıkladı.

“İnsan Odaklı Yapay Zeka-Zinrai” olarak isimlendirilen bu teknoloji Fujitsu Laboratuvarları tarafından geliştirildi. Fujitsu, benzeri projelerle “Dijital İş Platformu MetaArc” çözümlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu platform, nesnelerin İnterneti yaklaşımıyla güvenlik yönetimini destekleyebiliyor. Sunumu yapılan bu yeni algoritma, Temmuz ayının sonundan itibaren kullanıma sunuldu. Ayrıca Fujitsu, Haziran’dan beri bu yeni algoritmayı kendi fabrikası olan Kawasaki’de çalışan güvenlik görevlileriyle birlikte başarıyla yürütüyor.

Önceki algoritmalar kola takılan bir cihaz kullanarak, nem, sıcaklık gibi nabızdaki değişimleri ölçerek ısı stres düzeylerini tahmin ediyor. Bu haliyle genelde imalat ve şantiyelerde kullanılıyor. Yeni algoritma ise çalışanların üstünde zamanla biriken ısı stres seviyelerini tahmin edebildiğinden, yaz aylarında sürekli olarak açık havada çalışan profesyoneller için çok daha uygun. Bu sayede, bir önceki algoritmayla birlikte kullanılarak çok çeşitli durumlarda güvenlik çözümleri geliştirmek mümkün olabilecek.

Sürekli ısıya maruz kalarak çalışan kişilerin birikmiş ısı stres seviyesini tahmin etmek için çok çeşitli veri kullanılması gerekiyor. Yeni sistem, toplanan verilerin doğru korelasyonunu oluşturmak için Yapay Zeka (AI) teknolojisini kullanıyor. Fujitsu bunu yaparken, iş güvenliği uzmanlarının yaptığı gibi tahminlerin yapılabilmesi için yüksek sıcaklık stresinin özelliklerini çıkarabilen bir Yapay Zeka mantığı geliştirdi.

Fujitsu, bu yeni teknolojinin uygulanmasından elde edilen bilgiler ışığında, çeşitli endüstrilerdeki müşterileri için emniyet yönetimi desteğini hızlandırmayı amaçlıyor. Fujitsu, müşterilerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek, rekabet güçlerini artırmak ve yeni değer yaratmak için “MetaArc” vasıtasıyla şirketler, endüstriler arasındaki sınırları kaldırarak insanları, ürünleri ve altyapıyı birbirine bağlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çalışmanın etkileri

Son yıllarda, Japonya’da meydana gelen sıcak çarpmalarına bağlı iş kazası sayısı, kayıt sonrasında en kötü hava sıcaklığının görüldüğü 2010’dan sonra bile yılda 400-500 kişi aralığında kaldı. 2016’da, ısınmaya bağlı kayıplarının sayısı yaklaşık 450 kişiye ulaştı. Önde gelen şirketler bu tür olayların önlenmesi için tedbirler almaya başladı.

Gelecekte, özellikle yaz aylarında açık hava etkinlikleri ve iş yerlerinde güvenlik ve diğer operasyonlar için sıcak çarpması önlemlerine olan talebin hızla artması bekleniyor. Fujitsu, aşırı çevre koşullarında çalışan kişilerin yaşam güvenliklerini artırmak için bu yeni Yapay Zeka (AI) tabanlı algoritmayı kullanmayı hedefliyor.

Yeni algoritma’nın özellikleri

Yeni algoritma, nem, sıcaklık ve nabız gibi mevcut verilere ek olarak, aktivite miktarı gibi zamana bağlı olarak değişen yeni veriler kullanarak sıcaklık stres düzeyini daha kesin olarak tahmin edebiliyor.

Fujitsu Yapay Zeka platformu, belirsiz korelasyonlarla çok çeşitli veriden gerçekçi tahmin yapmak üzere, uzmanların değerlendirme kriterlerine benzer bir yaklaşımla birlikte makineden derlenen sonuçları harmanlayarak yüksek ısı stresinin özelliklerini çıkarabilecekleri bir mantık kullanıyor. Burada geliştirilen algoritma uzun yıllar ısı stresine karşı uzmanlık geliştirmiş kişilerin yaklaşımlarına dayanıyor. Bu şekilde, uzun saatler düşük seviyede hareket ederek güneşin altında çalışan kişilerin maruz kaldığı ısı stresi hesaplanabiliyor.