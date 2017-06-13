Fujitsu, kuruluşların ağlarını yetkisiz erişime karşı daha da güvenli hale getirmesine yardımcı olan, yeni bir biyometrik kimlik doğrulama çözümü olan “PalmSecure ID Login”i duyurdu.

Bu çözümle birlikte, bilgisayar korsanlarının ve kimlik hırsızlarının kurumlara yönelik saldırı riski de azaltılıyor.

PalmSecure ID Login Sistemi, Fujitsu’nun yüksek derecede güvenli biyometrik avuç içi damar doğrulama teknolojisini Microsoft Active Directory’sini kullanan kurumsal ağ ortamlarına entegre ediyor. Bu sayede, kullanıcıların sisteme girerken kullandıkları karmaşık şifreleri hatırlamaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla ve yüksek güvenlikte giriş yapması sağlanıyor.

PalmSecure ID Login kullanıcıları, PC’lerine giriş yapmak veya dahili sistem erişimi için kimlik doğrulamalarını yapmak üzere bir ellerini temassız avuç içi damar tarayıcısının üzerine getirmeleri yetiyor (bazı Fujitsu LIFEBOOK dizüstü bilgisayarları ve STYLISTIC 2’si 1 Arada tabletlerde yerleşik olarak bulunmakta. Ayrıca, bağımsız bir USB aygıtı olarak da kullanılabilir). Bu sistem sayesinde, kayıtlı kullanıcılar bir kurumsal ağ içindeki herhangi bir cihazdan giriş yapabiliyorlar. PalmSecure ID Login, biyometrik veri dahil olmak üzere tüm erişim verilerini merkezi olarak yöneten ve saklayan Microsoft Active Directory’ye bağlı olarak çalışmakta.

Fujitsu PalmSecure teknolojisi, avucunuzda bulunan oksijeni hücrelerimiz tarafından tüketilmiş kan damarlarının kızıl ötesi taramasını yakalamak suretiyle çalışıyor. Teknoloji, temassız sensörün kolaylığını biyometrik güvenlik ile birleştiriyor. Kullanıcılar için, sistemi çalıştırmak şifre girmekten daha kolay ve hızlıdır – kimlik doğrulama genellikle bir saniye içinde tamamlanmaktadır. Avuç içi damarlarının oluşturduğu desen herkes için benzersizdir ve yaşam boyunca aynı kalır. Bu nedenle bir parolayı değiştirmenize gerek olmadığı için, PalmSecure ID Login uygulayan kuruluşlar, yardım masası çağrılarının bir numaralı nedeni olan şifre sıfırlama isteklerini de azaltabilecekler.

Fujitsu PalmSecure hali hazırda, devlet kurumlarında, veri merkezlerinde, sağlık hizmeti sunucularında, havalimanları ve bankalardaki kritik güvenlik gerektiren dosyalara erişimde, zaman kaydı için, web erişiminde, mobil uygulamalarda ve ağa giriş bilgilerini kontrol etmek amacıyla tüm dünyada yüksek güvenlikle kullanılmaktadır. Teknoloji, gerçek zamanlı olarak çalışır ve kan akışıının sürdüğünü de kontrol ettiği için sahteciliğe karşı son derece güvenliklidir.

PalmSecure ID Login, avuç içi damar teknolojisini kimlik kartları ve rozetleri ile birleştiren iki faktörlü bir kimlik doğrulama sistemi olan PalmSecure ID Match ve mevcut fiziksel güvenliğe biyometrik kimlik doğrulamasını ekleyen PalmSecure ID Access sistemlerinin yanı sıra avuçiçi damar teknolojisini içeren Fujitsu çözümlerinin artan portföyüne bir yenisi olarak ekleniyor.



Fujitsu PalmSecure ID Login, Haziran 2017’den itibaren EMEIA genelinde sipariş edilebiliyor, Okyanusya ve Amerika’da ise yakın bir zamanda pazara giriş yapacak.