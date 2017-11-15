Fujitsu, PRIMEFLEX’in yeni serisini piyasaya sürdü

Fujitsu, müşterilerinin Yüksek Performanslı Veri Analizi (HPDA) ihtiyaçlarını karşılamak için, HPC altyapısını kullananan ve hızlandırılmış bilgi akışını sağlayan yeni ürünü PRIMEFLEX for High Performance Computing (HPC)’yi piyasaya sürdü.



Yüksek Performanslı Veri Analizi (HPDA); yoğun data yüklerinde, hızlandırılmış bilgi işlem için büyük verilerin HPC ile buluştuğu yer olarak dikkat çekiyor. Hızlandırılmış bilgi işlem, yalnızca HPC simülasyonları ve algoritmaları için değil, aynı zamanda yapılandırılmamış veriler ile çalışan e-ticaret, finans ve ekonomi sektörlerinde de ihtiyaca yanıt veriyor. Ayrıca ürün, ihtiyaç halinde kritik öneme sahip dolandırıcıların erken tespiti, doğru zamanda bilgi alma konularında çözümler sunuyor.

Fujitsu’nun yeni PRIMEFLEX referans modeli; kullanıcılara önemli maliyet tasarrufları vaat ediyor. Mevcut fiziksel veya sanal HPC altyapısını belirli HPDA iş yükleri için etkili bir şekilde kullanılmasına ve ihtiyaçlar büyüdükçe ürünü büyütmelerine, geliştirmelerine izin veriyor.

Yeni referans modeli, müşterilere, veri setinin büyüklüğüne göre ideal yapılandırmayı seçmeleri için yardım ediyor. Önceden test edilmiş, entegre bir çözüm sunuyor. Önceden onaylanmış bu referans model, hesaplama, ağ oluşturma, küme yönetimi yazılımı, depolama, büyük veri uygulaması, paralel dosya sistemi ve Fujitsu Gateway’den oluşan bir entegre çözüm içeriyor.

HPC için Fujitsu Entegre Sistem PRIMEFLEX’in yeni referans modeli artık Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’da satılıyor.