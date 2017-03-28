Fujitsu’dan en küçük sunucu: Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3

Fujitsu tarafından üretilen yeni PRIMERGY TX1320 M3 sunucu, bugüne dek üretilen en küçük sunucu olmasına karşın güçlü performansıyla dikkati çekiyor.

Ultra kompakt kule tipi sunucu, her zamankinden daha güçlü performansının yanı sıra on derece sessiz çalışıyor ve bir masaüstüne ya da bir kitap rafına sığacak kadar küçük.

Fujitsu, daha fazla performans sunmak amacıyla hem kule hem de raf modellerini tamamen yenilenmiş tek soketli PRIMERGY sunucu serisini yükseltti ve en yeni Intel® Xeon® işlemci E3 ürün ailesini de ekleyerek esnekliği artırmak için daha geniş yapılandırma seçenekleri sunuyor. Fujitsu, PRIMERGY serisi ile daha fazla verim ve performans sağlamak için sürekli değişen kullanıcı taleplerine ayak uydurabilen çok yönlü yapı taşları seçeneği sunuyor.

Dört yeni modelden biri olan Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3, tam bir sunucu sistemini son derece kompakt bir ünite haline getiriyor. PRIMERGY TX1320 M3, sadece 13.3 litrelik şasi hacmi ile bugün piyasada bulunan en küçük tam teşekküllü sunuculardan biri. 18 dB(A) işletim hacmi sayesinde, PRIMERGY TX1320 M3, aynı zamanda ofislerde masaüstü ya da kitaplık raflarında kolaylıkla kullanılabiliyor.

Yenilenen PRIMERGY mono soketli sistem serisinde, yeni nesil sunucular, daha fazla performans ve bant genişliği sağladığı için, ofis ve e-posta uygulamaları çalıştırmak, telefon, web sunucusu veya farklı kullanımlar için birinci seçenek haline geliyor. PRIMERGY, bir bilgisayardan bir sunucuya geçerek dijital işlerini güçlendirmek için basit yönetim ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor.

Üç farklı PRIMERGY kule sunucusu -TX1310 M3, TX1320 M3 ve TX1330 M3- ve PRIMERGY RX1330 M3 raf sunucusu, en yeni Intel Xeon işlemci E3 ürün ailesi, Core i3, Pentium ve Celeron işlemcilerle en üst düzeyde teknoloji sunuyor ve süper hızlı DDR4 bellek ile 64GB’a kadar bir kapasite sağlıyor. Yenilenen model yelpazesi, eczaneler, restoranlar ve seyahat acenteleri gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Fujitsu; büyüyen işletmeler için de kule sunucularının sunucu raflarına dahil edilmesini sağlayan montaj kitleri sunuyor.

İki model, tek yuvalı bir sunucudan performans sağlamak üzerine odaklanıyor. Bunmlardan ilki SPECint20061 testinde Xeon E3 ile çalışan sistemlerde işlemci performansı açısından 74.6 ile yeni bir dünya rekoru kıran PRIMERGY TX1320 M3. Diğer model olan çok yönlü rafa monte edilen PRIMERGY RX1330 M3, sınıfının en iyi performansıyla, çeşitli ölçüt kategorilerinde rekorlar sahibi ve SPECint_rate20062 kıyaslama testinde 271 puan elde etti.