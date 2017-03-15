Fujitsu’dan FIDO uyumlu online biyometrik kimlik doğrulama hizmeti

Fujitsu, Nisan 2017’den itibaren yeni FIDO uyumlu biyometrik kimlik doğrulama hizmetini Japonya’da sunmaya başlayacağını açıkladı.

Bu hizmetle birlikte Fujitsu; çevrimiçi hizmetler sunan firmalara, FIDO (Fast IDentity Online) uygulamaları için gereken sunucular ve yazılımlar, bulut ortamlarının inşasını destekleyen hizmetlerle birlikte FIDO’nun istemci tabanlı yazılımlara dahil edilmesine yönelik yazılım geliştirme kitleri ve geliştirme desteği sunacak.

Müşteriler; güçlü güvenlik özellikleriyle, çevrimiçi kişisel kimlik doğrulama sistemlerini kolayca oluşturmak için çevrimiçi bankacılık, alışveriş, bilet uygulamaları ve araç paylaşımı gibi çeşitli günlük uygulamalar için şifre ihtiyacı olmaksızın hizmeti kullanabilecekler. Böylece, çevrimiçi kimlik doğrulama servislerinin faaliyet yükleri de azaltılmış olacak. Diğer yandan bu servis, kamera donanımlı akıllı telefonlar ile sağlanan yüz tanıma özelliğiyle FIDO’yu kullanmaya elverişli olduğu için müşteriler tarafından kullanılacak cihazların sayısında da önemli artışı beraberinde getirecek.



Bu hizmet, FUJITSU Dijital İş Platformu MetaArc için geliştirilen IoT çözümlerinden biri olarak konumlandırılıyor. Müşterilerin dijital dönüşümü gerçekleştirmesini sağlayan MetaArc ile Fujitsu, şirketler ve endüstri sınırları içinde insanlar, nesneler ve altyapı arasındaki bağlantıları destekliyor ve müşterilerin yeni değer yaratma ve rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunmakta.

Son yıllarda çevrimiçi bankacılık ve e-ticaret kullanan insanların sayısı arttıkça, çeşitli servisler için şifreler yoluyla çevrimiçi kimlik doğrulama güvenliğiyle ilgili endişeler artıyor ve kişisel bilgilerin sızdırılmasından kaynaklanan zarar ve hesaplara izinsiz girişler toplumsal olarak da bir sorun haline geldi. Şifre tabanlı kişisel kimlik doğrulama; kimlik sahtekarlığından ve kimlik hırsızlığından kaynaklanan yüksek riskler nedeniyle fazlasıyla eleştirilmeye başlandı. Sistem, akıllı telefonlar gibi biyometrik kimlik doğrulama donanımlı cihazları kullanarak biyometrik kimlik doğrulamasının kolayca kullanılabileceği bir ortam yaratıyor.