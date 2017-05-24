Fujitsu’dan KOBİ’ler için yeni depolama çözümü

Fujitsu, giriş seviyesine yönelik ETERNUS DX S4 hibrid depolama sistemlerinin veri kapasitesini iki katına çıkardı ve böylece ürün yelpazesinin performans ve kapasitesini yükseltti.

Fujitsu, böylece sadece 12 ay içinde ikinci kez kapasiteyi artırarak, 4.055 TB’lık muazzam bir veri büyüklüğü saplayarak KOBİ’ler için uygun fiyatlı depolama sistemlerine bir yenisini ekledi.

ETERNUS DX60 S4, DX100 S4 ve DX200 S4 sistemlerinden oluşan yeni ETERNUS DX S4 serisi, ilk kez özellikle KOBİ’ler için üst düzeyde performans ve kapasite getiriyor. KOBİ’ler artık sürekli olarak artan verileri yönetrken depolama maliyetlerini de optimumda tutabilecekler. Özellikle KOBİ pazarı için geliştirilen Fujitsu ETERNUS DX S4 serisi, dijital dünyada iş sürekliliği ve veri korumasıyla ilişkili sorunları da ortadan kaldırıyor. Depolama sistemleri, düzenli olarak anlık veri görüntüsünü alarak, yedekleme ve kurtarma sağlayarak değerli iş verilerine yetkisiz erişimi engellemek için en üst düzeyde yerleşik sistem güvenliği de sunuyor. İş sürekliliği, veri kullanılabilirliğinin %99.9999’a yükselmesiyle birlikte yıllık planlanmamış kesinti süresini bir dakikanın altında tutuyor.

Akıllı otomasyonun yaygın kullanımı, teknik desteklerin sıklıkla yetersiz kaldığı küçük kuruluşlar için ETERNUS DX S4 sistemlerinin kurulumu ve kullanımını kolaylaştırıyor. Otomasyon özellikleri, tekil çoğaltma gibi güçlü depolama teknolojilerini içerir – bu da sıklıkla depolanan verilerin yalnızca bir kopyasını tutarak disk alanı kazandırıyor. Düzenli olarak kullanılan dosyalar hızlı erişim için flash sürücülerde saklanırken, yalnızca nadiren ihtiyaç duyulan veriler otomatik depolama katmanlaması yoluyla daha ucuz sabit disklerde saklanıyor. Sistemler; kullanıma bağlı olarak, flash ve disk sürücüleri arasında veri taşımak için yeterince akıllı. Buna ek olarak, ETERNUS DX S4 ailesi, KOBİ’lerin otomatikleştirilmiş hizmet yönetimi ve yük devretme olanağı ile karmaşık depolama yönetimi görevlerinin üstesinden gelme olanağı sağlıyor.

Yeni ETERNUS DX S4, müşterilere daha fazla değer vaat ediyor. Depolanan veri miktarının artmasına karşılık, ETERNUS DX S4 kullanıcılara 4,055 TB’lık bir depolama alanı sağlıyor. Bu, Hubble uzay teleskobu tarafından 20 yılda çekilen fotoğraf arşivinin 33 ayrı kopyasını depolayacak kadarbir alana eşdeğer. ETERNUS DX60 S4, üç yeni sistemin en küçüğü olsa bile, 480 TB’ye kadar veri depolayabiliyor. En yeni yükseltme, sistem performansını üç katına kadar işlem yapabilecek şekilde yükseltirken, IOPS performansını 250.000 gibi olağaüstü bir noktaya taşıdı. Böylece tepki süreleri bir milisaniyeden daha kısa bir süreye indi yanıt süreleri ve artık iki kat fazla kullanıcı tarafından eşzamanlı olarak bağlanabilme olanağı da sağlandı. nesil sistemler, eskisinden yüzde 50 daha fazla sanal makineye ev sahipliği yapabilecek durumdalar.