Galaxy Note 5’lere Android 7.0 Nougat güncellemesi geldi!

Galaxy Note 5’lere Android 7.0 Nougat güncellemesi geldi!
, 17 Mart 2017

Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’in sonrasında şirket, Galaxy Note 5 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesini Türkiye’de kullanıma sundu.

Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerine gelen güncelleme şimdi de Galaxy Note 5’e de geldi. Samsung Galaxy Note 5 için yayınlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi bu sabah resmi olarak OTA yoluyla dağıtıldı. Galaxy Note 5 için Nougat güncellemesi yaklaşık 1.3 GB dosya boyutuna sahip.

Nougat güncellemesi sonrası Galaxy Note 5’in arayüzünde önemli değişiklikler meydana geliyor. Bildirim alanı ve ayarlar menüsü daha sade bir hale geliyor. Güncellemeyle Always On Display özelliğinin gelmediğini de belirtelim.

Android 7.0 Nougat güncellemesini yüklemek için

 

Güncellemeyi telefonunuzdan Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemeleri adımını takip ederek yükleyebilirsiniz.

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Tags: Android 7.0 Nougat, Android 7.0 Nougat güncelleme, Android Nougat, Galaxy Note 5, güncelleme

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