Galaxy Note 7 geri mi dönüyor?

Samsung, Galaxy Note 7 cihazlarının bazılarını yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan ancak yaşanan patlama olayları nedeniyle önce piyasadan geri çekilip hatanı giderildiği söylenerek tekrar piyasaya sürülen ancak sorunlar devam edince bu sefer tümüyle piyasadan geri çekilen Samsung Galaxy Note7 teknoloji devinin en büyük başarısızlıklarından birisi olarak tarihe geçti.

Samsung şimdi Galaxy Note7 cihazların bazılarını yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. Samsung’un yapmış olduğu açıklamaya göre kaç tane cihazın yeniden satışa sunulacağı hakkında bilgi verilmezken; yenilenmiş (refurbished) veya kiralık telefonlar olarak bu modelin yeniden satılacağını doğrulandı.

Samsung önermiş olduğu kiralama programı ile yenilenmiş Note7 alanların bir yıllık ödemenin ardından yeni bir cihaz alabileceğini de belirtti.

Bu plan ile birlikte pek çok uçuşta kullanılması yasak olan Note7’lerin bu yasağı hakkında ne olacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

Öte yandan Samsung piyasadan geri topladığı Note7’leri daha önce açıklandığı gibi tümüyle yok etmeyecek. Cihazların üzerindeki işlemci, kamera gibi bileşenlerin (buraya farklı batarya esprilerini koyabilirsiniz) sökülerek tekrardan kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazların üretiminde kullanılan değerli nikel, bakır, altın ve diğer nadir elementlerin geri dönüştürülerek tekrardan kullanılacağı da belirtilmiş.

Samsung bu güne kadar daha önce satılan tüm Note7’leri geri toplamak için büyük çaba harcamış en son bir güncelleme ile telefonların GSM ve WiFi özelliklerini kapatarak yeniden şarj edilmelerini de engellemişti. Şimdi bu telefonların tekrardan elden geçirilip piyasaya sürülecek olması tüketicilerin kafasını karıştırabilir özellikle bugün itibariyle tüm dünyada Galaxy S8 ve S8+ plansmanı yapılacağı bir demde bu haberi bizler de oldukça ilginç karşıladığımızı belirtmeliyiz.