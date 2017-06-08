Galaxy Note 8 hakkında yeni sızıntılar!

Galaxy Note 8 hakkında yeni sızıntılar!
, 8 Haziran 2017

Samsung’un hazırlıkları devam eden Galaxy Note 8 telefonu hakkında sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. 

Samsung, MWC 2017 fuarı sonrasında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtmış olduğu Galaxy S8 ve S8+ ile kısa sürede başarılı satış rakamlarına ulaştı. Samsung’un gündeminde şimdi geçen yıl Note7 ile yaşadığı başarısız dönemi ardında bırakıp yeni sunacağı Note8 isimli phablet bulunuyor.

Note8’in ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacağı hakkında söylemler var. Sonbahar’da Apple’ın yeni iPhone’u satışa sunacağı düşünüldüğünde Samsung, karşısına Note8’i koyabilir.

Poyoco Tech’in sızdırdığı görselde Note8’in daha ince bir çerçeve, dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera ve nabız sansörü gibi özellikler bulunuyor. Görselde ayrıca Note8’in parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmına yerleştirilmiş.

Galaxy S8 ve Note7’nin birleşimi bir tasarıma sahip olan Note8’de AKG kulaklıklar kullanılacak. Edinilen bilgilere göre Samsung, Note7 ile yaşadığı soranlar sonrası sarsılan tüketici algısını Note8 ile ortadan kaldırmak ve tüketicilere iyi bir phablet deneyimi sunmak istiyor.

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Tags: Galaxy Note 8, Samsung, sızıntı

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