Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve tüm özellikleri!

Samsung, Note serisinin en yeni modeli olan Galaxy Note 8’i resmen tanıttı. İşte Note 8’e ile ilgili tüm detaylar…

Tasarım olarak Galaxy Note 8, Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan çerçevesiz ve uçtan uca ekran ile geliyor. Galaxy Note 8, 6.3 inç ekran büyüklüğüyle şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük ekranlı Galaxy cihazı olacak. 18.5:9 en boy oranıyla kullanıcıların tutmakta problem yaşamayacağı bir cihaz olacak.

Galaxy Note 8’de bulunan S Pen ile kullanıcılar, kendi emojilerini çizme, animasyonlu GIF’lerini yaratma veya fotoğraflara notlar ekleyebilecek. S Pen’de bulunacak Smart Select özelliği ile video’nun belirli bir kısmını belirleyip o kısmı sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına paylaşabilecek. S Pen ile ekran kilidini açmadan Note 8 üzerinde not yazma imkânı da bulunacak.

Samsung, Galaxy Note 8’e getirdiği çift arka kamera ile beklentileri karşılıyor. F/1.7 ve f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip olan 12 MP çözünürlüğündeki kameralarda yer alan Dual Pixel teknolojisi, her iki kameraya da OIS desteği bulunuyor. Kameralarda 2x optik ile başlayıp 10x’e kadar yükseltilebilen dijital zoom da bulunuyor. Galaxy Note 8’in ön tarafında ise Galaxy S8’deki gibi otomatik odaklama ve f/1.7 diyafram açıklığı barındıran 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Donanım olarak da Samsung, Galaxy Note 8 ile yüksek performans sunuyor. 10 nm mobil işlemci, 6 GB RAM ile çalışacak Galaxy Note 8 hızlı ve stabil bir kullanım deneyimi sunuyor. Gigabit LTE ve Gigabit Wi-Fi desteği sunacak olan Galaxy Note 8, saniyede 1 GB’lık bağlantı hızı sunacak. Galaxy Note 8’de bulunacak olan Vulkan API desteği ile kullanıcılar, grafik ağırlıklı oyunları düşük şarj tüketimiyle oynayabilecek.

Galaxy Note 8’de 256 GB’a kadar arttırılabilen microSD kart girişi ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca Galaxy Note 8, suya ve toza dayanıklı olan IP68 sertifikasına da sahip. Güvenlik olarak Galaxy Note 8’de göz tarama, parmak izi okuma, yüz tanıma, desen, şifre ve PIN seçenekleri bulunuyor.3300 mAh batarya ile gelen Galaxy Note 8, Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Galaxy Note8’in Türkiye resmi satış tarihi olan 19 Eylül gününden itibaren 6 Ekim tarihine kadar ise Note8 satın alan kullanıcılar 300 TL’lik Samsung WA online mağazasında geçerli aksesuar çekine sahip olacaklar.

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri