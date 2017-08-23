Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve tüm özellikleri!

Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve tüm özellikleri!
, 23 Ağustos 2017

Samsung, Note serisinin en yeni modeli olan Galaxy Note 8’i resmen tanıttı. İşte Note 8’e ile ilgili tüm detaylar…

Tasarım olarak Galaxy Note 8, Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan çerçevesiz ve uçtan uca ekran ile geliyor. Galaxy Note 8, 6.3 inç ekran büyüklüğüyle şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük ekranlı Galaxy cihazı olacak. 18.5:9 en boy oranıyla kullanıcıların tutmakta problem yaşamayacağı bir cihaz olacak.

Galaxy Note 8’de bulunan S Pen ile kullanıcılar, kendi emojilerini çizme, animasyonlu GIF’lerini yaratma veya fotoğraflara notlar ekleyebilecek. S Pen’de bulunacak Smart Select özelliği ile video’nun belirli bir kısmını belirleyip o kısmı sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına paylaşabilecek. S Pen ile ekran kilidini açmadan Note 8 üzerinde not yazma imkânı da bulunacak.

Samsung, Galaxy Note 8’e getirdiği çift arka kamera ile beklentileri karşılıyor. F/1.7 ve f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip olan 12 MP çözünürlüğündeki kameralarda yer alan Dual Pixel teknolojisi, her iki kameraya da OIS desteği bulunuyor. Kameralarda 2x optik ile başlayıp 10x’e kadar yükseltilebilen dijital zoom da bulunuyor. Galaxy Note 8’in ön tarafında ise Galaxy S8’deki gibi otomatik odaklama ve f/1.7 diyafram açıklığı barındıran 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Donanım olarak da Samsung, Galaxy Note 8 ile yüksek performans sunuyor. 10 nm mobil işlemci, 6 GB RAM ile çalışacak Galaxy Note 8 hızlı ve stabil bir kullanım deneyimi sunuyor. Gigabit LTE ve Gigabit Wi-Fi desteği sunacak olan Galaxy Note 8, saniyede 1 GB’lık bağlantı hızı sunacak. Galaxy Note 8’de bulunacak olan Vulkan API desteği ile kullanıcılar, grafik ağırlıklı oyunları düşük şarj tüketimiyle oynayabilecek.

Galaxy Note 8’de 256 GB’a kadar arttırılabilen microSD kart girişi ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca Galaxy Note 8, suya ve toza dayanıklı olan IP68 sertifikasına da sahip. Güvenlik olarak Galaxy Note 8’de göz tarama, parmak izi okuma, yüz tanıma, desen, şifre ve PIN seçenekleri bulunuyor.3300 mAh batarya ile gelen Galaxy Note 8, Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Galaxy Note8’in Türkiye resmi satış tarihi olan 19 Eylül gününden itibaren 6 Ekim tarihine kadar ise Note8 satın alan kullanıcılar 300 TL’lik Samsung WA online mağazasında geçerli aksesuar çekine sahip olacaklar.

 

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri

 

 
Galaxy Note8
Ekran
6.3-inç Quad HD+ Super AMOLED, 2960×1440 (521ppi)

* Ekran, yuvarlak köşeleri hesaba katmadan, köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür

* Varsayılan çözünürlük Full HD + Ayarlar’dan QUAD HD + (WQHD +) olarak değiştirilebilir.
Kamera
Ana: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS

– Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS

– Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS

– 2X optik zoom, 10X dijital zoom

Ön: 8MP AF, F1.7
Kasa
162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68

(S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8 g, IP68)

* IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip. 30 dakikaya kadar 1.5 metreye kadar tatlı suya batırılmış test koşullarına dayanır.
AP (uygulama İşlemcisi)
Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci

Octa core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Bellek
6GB RAM (LPDDR4), 64GB* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

* Kullanıcı belleği, işletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra değişebilir.
SIM Kart
Tek: bir adet Nano SIM ve bir adet MicroSD slotu (256GB’a kadar)

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Pil
3,300mAh

WPC ve PMA ile kablosuz şarja uyumlu

QC 2.0 uyumlu Fast Charging /Hızlı Şarj
İşletim Sistemi
Android 7.1.1
LTE Cat. 16

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
Bağlantı
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

*Galileo ve BeiDou kapmaması sınırlı olabilir.
Sensörler
İvme ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensör, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü
Kimlik Doğrulama
Kilit Yöntemi: Şekil, Rakam, Şifre

Biyometrik Kilit Yöntemleri: İris Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma
Ses Formatları
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
Video Formatları
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

 

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Tags: Galaxy Note 8, Galaxy Note 8 fiyatı, Note 8 teknik özellikleri

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