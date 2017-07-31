Galaxy Note 8’in kamera özellikleri neler olacak? İşte tüm özellikleri

Samsung’un yılın ikinci yarısında tanıtacağı phableti Note 8’de bulunacak çift arka kamerası iddialı özellikler sunuyor.

Samsung’un IFA 2017 etkinliği öncesinde tanıtacağı Galaxy Note 8 isimli phablette 13 MP çözünürlüğünde iki kamera ile gelmesi bekleniyor. Samsung tarafından üretilen kamera sensörlerinden biri RGB iken diğer sensör ise telefoto ile gelecek.

Bu kameralarda 3x zoom ile dijital zoomu birlikte kullanılarak kaliteli çekimler yapılmasını sağlayan Smart Zoom sistemi kullanılacak. Bu özelliğin yanında çekim esnasında görülen nesnelerin arasında odağın değişmesini sağlayan Refocus özelliği de bulunacak. Ayrıca çekim esnasında arka planı bulanıklaştıran Background Effect, gece çekimlerini daha kalite hale getiren Super Night Shot ve çekim sonrasınd bakış açılarını değiştirmeyi sağlayan Perspective View özellikleri de bulunacak.

Çift kamera özelliği yalnızca Galaxy Note 8’e özel olmayacak. Galaxy C10 ve Galaxy C7 cihazlarında da çift kamera ile gelecek olmasına karşın bu cihazlarda daha düşük bir çekim performansı bulunacak ve optik zoom özelliği yer almayacak.