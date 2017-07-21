Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi belli oldu!

Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi belli oldu!
, 21 Temmuz 2017

 Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi sonunda belli oldu. İşte detaylar.


Daha önce Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8’in cam panellerini yan yana gösteren bir fotoğraf Twitter’dan yayınlanmıştı. Hakkında sürekli sızıntılar veya iddialar gelen Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi sonunda belli oldu.

Samsung, “Daha büyük şeyler yapın” yazılı bir görsel paylaşarak tanıtım tarihini verdi. New York’ta gerçekleşecek etkinlik için basın mensuplarına davetiyeler göndermeye başlayan Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 8’i 23 Ağustos’ta tanıtacak.

 

 

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Tags: Galaxy Note 8, Samsung

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