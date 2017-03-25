Galaxy Note 8’in teknik çizimleri ortaya çıktı!

Galaxy S8 lansmanına çok az bir zaman kala şimdi de Galaxy Note 8 ile ilgili bilgiler sızmaya başladı. Son olarak Note 8’e ait olduğu iddia edilen tasarım şeması sızmış oldu.

Galaxy Note 7 ile yaşadığı hayal kırıklığını Galaxy Note 8’de yaşamak istemeyen Samsung, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Firmanın Galaxy S8’den sonra tanıtacağı amiral gemisi Note 8’in teknik çizimleri ve detayları ortaya çıktı.

Çizimlere bakıldığında Note 8’in her iki tarafının da kavisli olduğu görülüyor. Ön tarafında fiziksel bir tuşun yer almadığı çizimde Galaxy S8’de olduğu gibi neredeyse çerçevesiz bir ekran bulunuyor. Galaxy Note 8’in 3840 × 2160 piksel çözünürlüklü 6,4 inç ekran, Snapdragon 835 veya Exynos 9 işlemci, 6 GB RAM, 256GB depolama birimi, S-Pen stylus kalem, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği, AKG imzalı hoparlör ve sanal asistan Bixby ile geleceği söyleniyor.

Samsung’un 29 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte 5,7 inçlik Galaxy S8 ve 6,2 inçlik Galaxy S8 Plus’ı duyurması bekleniyor.