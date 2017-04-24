Galaxy Note 8’in kamerası hakkında ilginç iddia

KGI’ın güvenilir analisti Ming-Chi Kuo, Samsung’un gelecekte çıkacak amiral gemisi hakkında iddialarda bulundu.

9to5Google’ın haberine göre, KGI’ın güvenilir analisti Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada; yeni gelecek Galaxy Note8’in Samsung’un ilk çift kameralı telefonu olacağını söyledi. Kuo daha önce benzer bir iddiayı Galaxy 8 ve Galaxy S8+ cihazları için de dile getirmişti. Çift kamera hakkında Kuo, bu özelliğin Note8’in en önemli özelliklerinden biri olacağını belirtti.

Kameralardan biri 12 MP’lik geniş açılı kamera olacak. Bu kamerada ayrıca çift fotodiyot da bulunacak. Diğer kamerada ise 13 MP’lik telefoto kamera kullanılacak. Her iki kamerada da 6P lens ve optik imaj sabitleme özellikleri bulunacak. Analist iddiası hakkında Note8’in çift kamerasının iPhone 7 Plus’ta bulunan çift kameradan çok daha iyi olacağını ve yeni tanıtılacak iPhone ile benzer özelliklerde olacağını söyledi.

Note8 tanıtım tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmamasıyla birlikte Note 7 gibi yaz aylarında tanıtılabilir. Yeni gelecek iPhone hakkında çıkan ertelenme ihtimalini de düşünecek olursak yıl sonlarına doğru kıyasıya bir rekabete şahit olacağız.