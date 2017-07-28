Galaxy On7 Prime Samsung Online Mağaza’da satışta

Metal tasarımı ve 32 GB dahili hafızası gibi gençler için fark yaratacak özelliklere sahip Galaxy On7 Prime’in satışına ilk olarak Samsung Online Mağaza üzerinden başlandı.

Samsung Electronics, gençlerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirdiği Galaxy On7 Prime akıllı telefonunu Türkiye’de ilk kez Samsung Online Mağaza’da (http://shop.samsung.com/tr) satışa sundu. Sahip olduğu bağlantı özellikleri ve 3.300 mAh batarya gücüyle ön plana çıkan Galaxy On7 Prime’ı alanlar aynı zamanda 299 TL değerindeki Level U kulaklığa sahip olacaklar. Galaxy On7 Prime, siyah ve altın renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak.



Samsung Galaxy On7 Prime, metal kasa ve 32 GB dahili hafıza gibi Y kuşağı için fark yaratacak özelliklere sahip. Daha hızlı gezinme ve yükleme/indirme hızı sunan Galaxy On7 Prime, sahip olduğu özellikler ile kullanıcıların daha az veri tüketimiyle daha çok içeriğe ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sahip olduğu 3300 mAh batarya ile kullanıcılar 12 saate kadar 4G internet kullanabiliyor. Galaxy On7 Prime, Dual SIM özelliğiyle de fark yaratıyor.

Gelişmiş kamera ve geniş hafıza Galaxy On7 Prime’da

5.5 inç ekranla gelen Galaxy On7 Prime, stil sahibi tasarımını tamamlayan metal arka kaplaması ile göz kamaştırıyor. 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip Galaxy On7 Prime ile selfie deneyimi de öne çıkıyor. Galaxy On7 Prime selfie çekmek isteyenlerin el hareketlerini algılayabiliyor ve grup selfie fotoğrafları için 120 derecelik geniş çekim açısı sağlıyor. Kullanıcılar, özel anları anında yakalamak için, çift tıklamayla kamerayı hızlı ve farklı bir şekilde açabiliyorlar. 32 GB dahili hafızayla satışa sunulan Galaxy On7 Prime’in hafızası, harici kart desteğiyle 256 GB gibi oldukça yüksek boyutlara kadar artırılabiliyor. Böylece kullanıcılar sevdikleri fotoğraf, video ve şarkıları nereye giderlerse gitsinler yanlarında taşıyabiliyor.



Samsung Galaxy On7 Prime Ürün Özellikleri

Ağ

LTE FDD: 800/850/900/1800/2100/2600

LTE TDD: 2300

WCDMA: 850/900/1900/2100

GSM: 850/900/1800/1900

İşlemci

1.6 GHz Sekiz Çekirdek

Ekran

5.5” FHD Ekran (1080 x 1920)

İşletim Sistemi

Android 6

Kamera

13 MP AF w/ LED Flash (Ana Kamera) + 8 MP (Ön)

Ek Özellikler

Otomatik, Güzel yüz, Sürekli çekim, Zaman aralıklı çekim, Panorama,

Pro Selfie, Geniş Açı Selfie

Video

Video Kayıt: Full HD (1920 x 1080) @30fps

Formatlar: MP4,3GP

Kodekler: H.263,H.264(AVC),MPEG4,

Ses

Formatlar: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Kodekler: MP3,AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC

Sensörler

Hızölçer, Yakınlık Sensörü

Bağlantı

BT 4.1, USB 2.0,

Wi-Fi 802.11 b/g/n,

GPS, Glonass, Beidou

Wi-Fi Direct

Hafıza

32GB (Dahili) + 3GB (RAM), 256 GB’a kadar MicroSD desteği

Boyutlar

151.8 x 75 x 8mm, 167 g

SIM yuvaları

Dual SIM(Çift Sim)

Batarya

3300 mAh