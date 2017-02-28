Galaxy S7 Edge, MWC 2017’nin en iyisi seçildi!

Samsung’un yenilikçi amiral gemisi Galaxy S7 Edge, GSMA tarafından En İyi Mobil Telefonlar ve Cihazlar kategorisinde ödüle layık bulundu.

Samsung Electronics bugün, Galaxy S7 Edge’in GSMA (GSM Association) tarafından Mobil Dünya Kongresi’nde her yıl düzenlenen Global Mobile Awards’da (Global Mobil Ödülleri) En İyi Mobil Telefonlar ve Cihazlar kategorisinde “2016’nın En İyi Akıllı Telefonu” seçildiğini açıkladı.

Mobil yenilik konusunda dünya lideri olan Samsung; donanım, yazılım ve servislerde durmaksızın en iyiye ulaşma yolunda ilerlerken, tüketicilere sunulabilecekleri yenilikleri yeniden tanımlıyor. Galaxy S7 Edge zarif tasarımı, gelişmiş kamerası ve olağanüstü performansı sebebiyle ödüle layık görüldü.