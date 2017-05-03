Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın fiyatında 1000 TL indirim!

Türk Telekom, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+’ı mağazalarında satışa sundu. Samsung Galaxy S8 ve S8+’i satın alan mobil müşteriler yaptıkları ön ödeme tutarına göre değişen indirimlere sahip oluyor.

Bu kapsamda, 1.000 TL ön ödeme yapan Türk Telekom müşterileri, 1.000 TL ek indirim fırsatını yakalıyor. Türk Telekom, en yeni akıllı telefonları Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom, merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı benzersiz bir teklifle satışa sundu. Sıra dışı tasarımlarıyla göz dolduran bu son teknoloji cihazları 1.000 TL ön ödeme yaparak satın alan mobil müşteriler, Türk Telekom’dan tam 1.000 TL indirime sahip oluyor. Ön ödeme yapmak istemeyen müşteriler ise tarifelerine ek ayda 129 TL’den başlayan ödeme seçenekleri ile Samsung Galaxy S8 ve S8+ sahibi olabiliyor.

Neredeyse tamamen çerçevesiz sıra dışı tasarımıyla ‘sonsuz ekran’ deneyimi sunan ‘Samsung Galaxy S8 ve S8+, ‘Görünmez Ana Menü Tuşu’ özelliği sayesinde daha geniş ekran deneyimi yaşatıyor. Eşsiz tasarıma sahip, Galaxy S8 ve S8+’larda dünyanın ilk 10nm işlemcisi yer alıyor. Suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip Galaxy S8 ve S8+’lar iris tarama özelliği sayesinde de kullanıcılarına üstün güvenlik sunuyor. Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renkleri olan her iki cihazın, 12MP Dual Pixel arka ve 8MP ön kamerası bulunuyor.