Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili tüm sızıntı fotoğraflar

Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili tüm sızıntı fotoğrafları bir araya topladık.



Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini resmi olarak tanıtmasına artık çok az bir zaman kaldı. 29 Mart’ta gerçekleşecek olan özel bir etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili şimdiye kadar sızdırılan tüm görselleri bir araya getirdik: