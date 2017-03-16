Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili tüm sızıntı fotoğraflar

Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili tüm sızıntı fotoğraflar
, 16 Mart 2017

Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili tüm sızıntı fotoğrafları bir araya topladık. 

Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini resmi olarak tanıtmasına artık çok az bir zaman kaldı. 29 Mart’ta gerçekleşecek olan özel bir etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili şimdiye kadar sızdırılan tüm görselleri bir araya getirdik:

Kategoriler Haber
Tags: Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Samsung, sızıntı

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Facebook gazetecilerle çalışmak istiyor

Facebook gazetecilerle çalışmak istiyor

Kişisel verilerin korunması neden önemli?

Kişisel verilerin korunması neden önemli?

Dell, yeni kurumsal ürün ailesini tanıttı

Dell, yeni kurumsal ürün ailesini tanıttı

Citrix Unidesk’i satın aldı

Citrix Unidesk’i satın aldı

Hastalık testleri için bulut bilişim kullanılıyor!

Hastalık testleri için bulut bilişim kullanılıyor!

“Türkiye, bulut bilişim politikalarında geriledi”

“Türkiye, bulut bilişim politikalarında geriledi”

KYOCERA’dan mobil uygulama

KYOCERA’dan mobil uygulama

Moto G4 Plus satışa sunuldu

Moto G4 Plus satışa sunuldu

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *