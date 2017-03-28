Galaxy S8 ve S8+’ın özellikleri AnTuTu’da onaylandı! İşte ekran görüntüleri!

Bugün tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8 ve S8+ cihazlarının ikisinin de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 veya Samsung tarafından üretilen Exynos 8895 çipleri ile geleceği biliniyor.

GSMARENA’nın haberine göre modeller arasında bazı farklılıklar da bulunacak. Galaxy S8 modelinde Snapdragon işlemcili model için 1080×1920 çözünürlüğünde ekran bulunurken, Exynos işlemcili modelde 1080×2220 çözünürlük bulunacak. Galaxy S8+ modelinde ise her iki işlemci için de 1080×2220 çözünürlüğünde ekran bulunacak. Bu noktada durum biraz kafa karıştırıcı görünüyor ama bugün kesin detayları öğrenmiş olacağız.

Yeni tanıtılacak akıllı telefonlarda 1080p Super AMOLED ekran kullanılmıyor. Bunun yerine görüntüleri 1080p’ye dönüştüren bir arayüz kullanılacak. Bu çözünürlükler ilk olarak LG G6 modelinde de rastladığımız standart dışı bir oran kullanacak ve bu çözünürlüğe özel tasarlanmamış uygulamalar için uyumluluk modunda görüntüleri sunacak. Bu noktada Samsung’un negatif yönde bir tüketici deneyimi yaşatmayacağına inanıyoruz.

Aşağıda GSMArena tarafından yayınlanan dört farklı modele ait AnTuTu ekran görüntüleri yer alıyor.

Dikkat çeken bir başka konu ise her cihazın 64 GB’lık dahili hafızasının bulunması. Ayrıca her cihazda 4 GB’lık RAM de bulunacak. Kamera olarak ise 8 Megapiksellik ön ve 12 Megapiksellik arka kameralar bulunacak.

Şu an itibariyle Galaxy S8 ve S8+ için tüm bilgiler ortaya çıkmış gibi görünüyor. Telefonun şu ana kadar pek çok fotoğrafı ve hatta çalışır durumda video görüntüleri de internete sızdı. Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung’un lansman için hala şapkasından çıkartacağı yeniliklerin olmasını bekliyoruz.