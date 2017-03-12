Galaxy S8, yüz tarayıcı özelliğiyle gelecek!

Samsung Galaxy S8’in yepyeni bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. İddialara göre Samsung Galaxy S8’te çok daha farklı bir sensörle gelebilir.

Korea Economic Daily‘ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Samsung yetkilisi, iris tarayıcının beklenilenden yavaş olduğunu açıkladı.

Samsung yöneticisi, gazeteye verdiği demeçte “Hız ve doğruluk gibi iris taraması kısıtlamaları nedeniyle, cihaza yüz tanıma yeteneğini de de ekledik. Bir yüz tarayıcı ile telefonun kilidini açmak 0,01 saniyeden daha kısa bir süre alacak.” ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların telefona giriş yapabilmesi için önce yüzünü tanıtması gerekiyor. Yüzünüzü hafızaya alan telefona daha sonra bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu yöntemle belirli uygulamalara erişim sağlanabileceği veya mağazadan uygulama indirilirken onaylama için kullanılabileceği düşünülüyor.