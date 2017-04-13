Galaxy S8’in akıllı asistanıyla ilgili sürpriz gelişme!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus’taki sesli asistan Bixby hakkında kötü bir haber geldi.

Galaxy S8’in önemli özelliklerinden birisi, Samsung’un Siri’ye, Google Assistant’a ve Cortana’ya verdiği yanıt olan sesli asistanı Bixby. Bixby’i “Telefonunuzla etkileşimin yeni bir yolu” olarak gösteren Samsung, yeni asistanını kullanmanız için telefonun yan tarafına özel bir düğme ekledi. Ayrıca Bixby S8’in arayüzüne de derinlemesine entegre edilmiş.

S8’in satışa çıkmasından bir hafta önce Samsung, Bixby’nin önemli bir özelliğinden mahrum olarak geleceğini onayladı. ABD‘de satışa çıkacak modellerde Bixby Voice özelliği dahil olmayacak. Samsung, bu özelliğin ilkbaharın ilerleyen zamanlarında geleceğini söyledi.

Diğer Bixby özelliklerini kullanmak içinse herhangi bir uygulamada olduğu gibi ekran üzerinden işaretleme ve komutlar vererek bu özelliklere erişmeniz gerekecek. Sanal gerçeklik uygulaması Vision, kamera uygulaması, Bixby’nin çeviri yetenekleri, QR kodu algılaması, yer işareti tanıma ve alışveriş hizmetleri için uygun simgeler üzerinden işlem yapmak gerekecek. Ayrıca Bixby gelen mesajları okumak, yaklaşan etkinlikleri dinlemek, hava durumunu ve haberleri görüntülemek gibi kullanıcının günlük rutinini öğrenmeye devam edecek. Ayrıca “eve döndüğünüzde izlemek istediğiniz bir video” gibi belirli içerikler için hatırlatıcılar da sunabilecek.Tüm bunlara rağmen sesli komutlar olmadan uygulamaların nasıl çalışacağı şimdilik oldukça belirsiz görünüyor.

Bixby’de yaşanan bu gecikme sinir bozucu görünebilir ama tek sürpriz bu değil. Tanıtım etkinliğinde Bixby’e zamanla daha fazla dil desteği verileceği söylenmişti. Sesli komutlara hazır olmamanın ötesinde raporlara göre Bixby şimdilik sadece Korece konuşabilecek. Yani Türkçe’yi geçtik İngilizce metinleri bile okumaktan aciz olabilir.