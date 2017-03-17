Galaxy S8’in kamerası 1000 fps video mu çekecek?

Samsung’un tanıtılması merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8’in kamerası hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar…

Galaxy S8’in tanıtımı için artık sayılı günler var. Ancak sızdırılan bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün Samsung Galaxy S8 kamera bilgileri paylaşıldı. Buna göre Galaxy S8’in kamerası 12 megapiksel olacak ancak Sony Xperia XZ Premium’un slow motion videoları ile yarışacak seviyede 1000 fps video kaydı yeteneğine sahip olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca iris tarayıcısı da daha iyi göz tanıma için 3,7 MP’lik minik bir kamera ile geliştirilecek. . Samsung Galaxy S8, büyük ekranlı versiyonu Galaxy S8+ modeli ile birlikte 29 Mart tarihinde New York ve Londra’da eşzamanlı olarak düzenlenecek Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak ve bu tanıtım yapılana kadar sızan bilgilerin doğruluğu hakkında emin olmak zor.