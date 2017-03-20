Galaxy S8’in renkleri ve fiyatları ortaya çıktı! / S8 Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Galaxy S8’in renkleri ve fiyatları ortaya çıktı! / S8 Türkiye satış fiyatı ne olacak?
, 20 Mart 2017

Samsung’un son amiral gemisi modeli Galaxy S8’in üç renk seçeneği ile birlikte fiyat seçenekleri ortaya çıktı. İşte cihazın sızan son görselleri ve fiyatları

Görücüye çıkmasına çok çok kısa bir süre kalan Samsung Galaxy S8’in karanlıkta kalan son ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın üç renk seçeneğini gözler önüne serdi. 

 

 

 

 

Renk seçenekleri arasında siyah,  gümüş ve orkide grisi gibi (üstte) 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. 

 

Fiyatları da sızdı

 

 

Diğer taraftan  Galaxy S8’lerin Avrupa perakende fiyatları da sızmış oldu. Blass’in açıklamasına göre, Galaxy S8’in fiyatı €799, Galaxy S8 Plus’ın fiyatı ise €899 olacak. Türkiye için tahmin edilen fiyat ise 4 bin lirayı bulabilir..

Son olarak Samsung’un Galaxy S8’leri 29 Mart’ta açıklayacaklarını ve 21 Nisan’da da dünya genelinde satışa çıkacaklarını hatırlatalım  

 

 

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