Galaxy S8’in satışı erteleniyor mu?

Galaxy S8’in satışı erteleniyor mu?
, 7 Mart 2017

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile ilgili bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor.  Galaxy S8’in satışı erteleniyor mu?

Samsung’un tüm dünyanın merakla beklediği Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri, EvanBlass kaynaklı bir habere göre beklenenden daha geç satışa sunulacağı bildirildi. 
Samsung, yeni modellerin Mobil Dünya Kongresi’nde 29 Mart‘ta NewYork’ta düzenlenecek bir etkinlikle görücüye çıkacağını duyurmuştu. Koreli bir yatırımcı olan The Investor, Nisan ayında yapılacak global bir tanıtımla yeni telefonun ön siparişlerinin 10 Nisan‘da başlayacağını açıkladı. VentureBeat ise bu tarihin 28 Nisan‘a kadar gerilediğini iddia etti. Ertelemenin nedeniyle ilgili bir bilgi bulunmazken, şirketin Galaxy Note 7 de yaşanan kötü günlerden sonra daha dikkatli davranmak istemesi iddialar arasında. 

 

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Tags: Galaxy S8 sızıntılar, Samsung, Samsung Galaxy S8

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