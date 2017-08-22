Galaxy S9 hakkında yeni iddia

Galaxy S9 hakkında yeni iddia
, 22 Ağustos 2017

Samsung’un önümüzdeki sene tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S9’un  Moto Z gibi modüler cihazlara uyumlu olacağı iddia edildi.

Uzun zamandır konuşulan ve bazı teknoloji şirketlerinin takıp çıkararak işlevselliğini arttırılabilen mödüler yapılı cihaz çalışmalarında şimdiye dek gözle görülür bir başarı görünmedi. Galaxy S9 için ortaya çıkan iddiaya göre Galaxy S6 ile Moto Z’nin arka paneller arasındaki benzerliğe dayanarak Galaxy S9’a mödüllere bağlanabileceği pinleri yerleştirmek için uygun olabilir.

Modüler yapıdaki telefonlar, kullanıcıların telefonlarını geliştirmesine fırsat sağlamasının yanında şirketlere ek gelir fırsatı da sunuyor. Bu yüzden modüler telefon üreticileri, yeni aksesuarlar üreterek hem yeni özellikler sunuyor hem de gelir elde edebiliyorlar.

Galaxy S9’un lansmanına daha uzun bir süre bulunuyor ancak Samsung’un S8 gibi beğeni toplayan bir cihazın ardından bu tür bir yenilik sunması tüketicileri memnun edebilir.

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Tags: Galaxy S9, iddia, Samsung

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