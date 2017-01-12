Gamecell’e FIFA’dan E-Spor vizesi

FIFA, Türkiye’de ilk resmi E-Spor turnuvalarını düzenleme hakkını Gamecell’e verdi. Türkiye’nin entegre oyun platformu Gamecell’in ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 17 Turnuvası, 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Turnuvada, online elemelerin yanı sıra Gaming İstanbul Fuarı’nda düzenlenecek finaller, Xbox ve Play Station konsollarıyla oynanacak

FIFA17’nin ilk resmi Türkiye Şampiyonası’nı Gamecell ve EA Sports birlikte düzenleyerek turnuva heyecanına bir yenisini daha ekliyor. Dünya futbolunun patronu FIFA’nın Türkiye’de ilk resmi E-spor turnuvalarını düzenleme hakkını verdiği entegre oyun platformu Gamecell’in ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 17 Turnuvası’nın finali 3 Şubat 2017’de Gaming İstanbul Fuarı (GİST) ana sahnede gerçekleştirilecek.

PlayStation ve Xbox üzerinden online elemelerle başlayacak turnuvada rakiplerini yenerek finale gelen takımlar, Twitch’den (www.twitch.com) canlı yayınlanacak karşılaşma ile şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Her iki platform için de ayrı ayrı birincilerin belli olacağı turnuvada 32 katılımcı yer alacak. Finalistlerin belirleneceği elemelerin hem Xbox hem de PlayStation ayakları 15 Ocak’ta başlayacak, 29 Ocak’ta tamamlanacak.

Türkiye’ye yayılacak

GIST 2017’de gerçekleştirilecek büyük final sonrasında turnuva, Türkiye geneline yayılacak. Türkiye genelinde yapılacak elemelerden sonra Xbox ve PlayStation için belirlenecek 16’şar takım, EA Sports ve Gamecell işbirliği ile hazırlanacak resmi Gamecell FIFA 17 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkına sahip olacak. Turnuvaya başvurular için https://goo.gl/forms/WUoLtfUHEi0YCfbi1 adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Öte yandan Gamecell FIFA 17 Turnuvası’nın finalinin gerçekleştirileceği Gaming İstanbul 2017’de ilk kez düzenlenecek olan Gamecell Hivefest’te birbirinden farklı turnuvaların da şampiyonları belli olacak. 3 Şubat günü ana sahnede gerçekleştirilecek League of Legends finallerinden önce FIFA17’de finale kalan 4 takım şampiyonluk için Xbox ve PlayStation4 platformlarında karşı karşıya gelecek.

Finalde Ertem Şener anlatacak, Ahmet Çakar yorumlayacak

Toplamda 15 bin liralık ödülün dağıtılacağı Gamecell FIFA 17 Turnuvası’nda Xbox ve PlayStation birincileri 5 bin, ikinciler ise 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Sabri Ugan tarafından sunulacak olan online maçlar, 15 Ocak’ta başlayacak ve oyuncular Gaming İstanbul’daki büyük final etkinliği için kıyasıya rekabet edecek.

Finalde Ertem Şener’in canlı anlatımı, Ahmet Çakar’ın eşsiz yorumları ve özel ödül gibi renklerin de yer alacağı turnuvada sadece katılımcılar değil izleyenler de çeşitli sürpriz hediyeler kazanacak.