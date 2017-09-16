GE ve HP’den 25 milyon dolarlık ortaklık

GE ve Hewlett Packard Enterprise, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de dijital çözümler için 25 milyon dolar değerinde ortaklık kuruyor



Hewlett Packard Enterprise Co, GE Dijital’ın dijital endüstriyel çözümlerini Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesine getirecek bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Bölgede bu ölçek ve kapsamda ilk işbirliği olma özelliğini taşıyan üç yıl süreli anlaşma kapsamında öncelikli olarak operasyonel teknolojilerdeki siber güvenlik çözümlerine yoğunlaşılacak. Önümüzdeki dönemde ise başka dijital çözümler için çalışma potansiyeline de sahip olunacak.

Bu ortaklığın odaklanacağı ilk çözümlerinden biri, GE Dijital’ın sunduğu OpShield çözümü olacak. Uzun yıllara dayalı entegre cihaz testlerine ve yüzlerce endüstriyel tesise yönelik değerlendirmeleri temel alan OpShield çözümü, özellikle kritik altyapıları korumak amacıyla tasarlandı. Siber kaynaklı plansız duruş riskini azaltan bu çözüm, varlıkların siber kaynaklı hasarlardan korunma oranını artırıyor, korunan sağlık bilgilerini (PHI) muhafaza ediyor, siber olaylardan kaynaklanan itibar kaybı ve fikri mülkiyet hırsızlığı riskini azaltıyor, müşterilerin varlıklarını birbirine bağlama ve optimize etmeleri yönünde kendilerine güvenlerini artırıyor.

İşbirliğinin ilk yılında GE Dijital Siber Güvenlik çözümleri, özellikle Körfez, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve Türkiye olmak üzere MEA & T bölgesinde HPE Kanal İş Ortağı Ağı aracılığıyla sunulacak. HPE ve GE Dijital, bugün bölgede 1.500’ü aşkın iş ortağına sahip bu mevcut ağdan yararlanarak, endüstriyel kontrol ve altyapı ağlarına kritik dijital ve siber güvenlik çözümlerini ulaştıracak. Bu erişimi mümkün kılmak amacıyla, HPE İş Ortağı Hazırlık Programı (Sektörün MEA & T bölgesindeki bir numaralı iş ortağı programı[1]), 340’tan fazla HPE uzmanı ile Kanal İş Ortağı teknik ve satış kaynağı, çözümü HPE depolama ve sunucu altyapısına kurabilmek için GE Dijital çözümleri üzerine eğitim alıp sertifikalanacak. Ayrıca HPE’nin bilgi teknolojileri altyapısına yönelik kendi güvenlik özellikleri, operasyonel teknoloji ortamı için GE’nin sunduğu çözümleri tamamlayacak.

GE Dijital Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Başkanı Ali Saleh, konuyla ilgili olarak: “Bu ortaklık, bölgedeki önemli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın dijital dönüşüm yolculuğuna güvenli bir ortamda başlamasını sağlayacak. HPE, bu ölçek ve kapsamdaki bir ortaklığı yönetecek, güvenli bir dijital ekosistemi destekleyecek ve müşterilerine yenilikçi bir iş modeliyle hızla ulaşabilecek çok güçlü bir programa sahip” dedi.

HPE Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Johannes Koch ise şunları belirtti: “Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesini kapsayan bu anlaşma, GE ile küresel ortaklığımızdan güç alarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’nden yararlanmalarına ve işletmelerinde dijital dönüşüme öncülük etmelerine imkan tanıyacak. Hem bilgi teknolojileri hem de operasyonel teknoloji ortamlarında güvenlik gerekliliği ve kritik altyapıları koruma ihtiyacı, bunu iş ortaklarımız için ideal bir fırsat haline getiriyor.”

Ortaklar aynı zamanda, Predix tabanlı uygulamaları piyasaya sunmaya yönelik görüşmeler konusunda da anlaşmaya vardı. Geleceğin dijital şirketlerini güçlendirmek üzere makineleri, verileri ve insanları birbirine bağlayan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti platformu Predix, endüstriyel işletmelerin daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli çalışmasını sağlamak için güvenli bir şekilde gerçek zamanlı veriler toplayıp analiz etmeye yönelik bir temel sunuyor. HPE ve GE Dijital, özellikle “sahada” bulunan Predix tabanlı uygulamalara odaklanacak. Predix, bir şirketin cihazlarına, süreçlerine ve çalışanlarına yönelik eksiksiz ve entegre bir bakış sunmak üzere makinelerden sahalara ve buluta kadar her yerde bağlantı kapasitesi sağlayan tek platform olma özelliğini taşıyor.

GE, geçtiğimiz yıl süresince duyurduğu birçok önemli anlaşmayla Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’ye gelişmiş dijital olanaklar sundu. Bölgede 80 yıldır faaliyet gösteren GE; Havacılık, Dijital, Sağlık, Petrol ve Gaz, Enerji ve Ulaşım iş alanlarında 20.000 ‘i aşkın çalışana sahip.