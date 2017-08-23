GE, TTGV işbirliğiyle firmaların inovasyon süreçlerini destekleyecek

GE Türkiye İnovasyon Merkezi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) kurumlarda inovasyon süreçlerinin yalınlaştırılması ve geliştirilebilmesi için yeni bir işbirliğine imza attı.

GE’nin tescilli bir uygulaması olan FastWorks metodolojisi, TTGV işbirliği ile firmalara aktarılıyor. Serinin ilk çalışması, 15 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da ulaştırma teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Bozankaya firması ile gerçekleştirildi. Bozankaya firması FastWorks uygulamasıyla Elektrikli Otobüs Tasarım ve Üretimi, Elektrikli Trambus Tasarım ve Üretimi, Dizel/CNG Otobüs Üretimi ve Karoseri üretimi süreçlerinde verim artışı hedefleyecek.

FastWorks, GE’nin 2014 yılında Eric Ries’in “Yalın Girişim” metodolojisindeki ilkelere dayanarak geliştirdiği, müşteriler için daha iyi ürünler üretmek amacıyla daha hızlı tasarlanmış araç ve uygulamaları bir araya getiren bir program. Yalın girişim, şirketlerin daha az kaynak ve deneysel bir yaklaşımla ürünlerini müşteri taleplerine uygun bir şekilde geliştirmesinin önünü açıyor.

TTGV Kıvılcım Programı ve GE Türkiye İnovasyon Merkezi işbirliği ile başlatılan ve yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan FastWorks Serisi, özel sektör firmalarının inovasyon süreçlerini GE’nin kendi iç süreçlerinde başarı ile uyguladığı metodoloji ile desteklemeyi, firmalara ‘yalın girişim’ ve ‘tasarım odaklı düşünce’ pratiklerini kazandırmayı planlıyor. FastWorks toplantıları Ankara’da TTGV Kıvılcım Merkezi, İstanbul’da GE Türkiye İnovasyon Merkezi liderliğinde düzenlenecek.