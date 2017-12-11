GE, Türkiye’de 70’inci yılını kutladı

GE, dünyada 125’inci Türkiye’de ise 70’inci yılını, Türk iş dünyasının önde gelen liderlerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı.

İlk yabancı sanayi yatırımcılardan biri olarak 1948 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan GE, dünyada 125’inci, Türkiye’de ise 70’inci yılını “Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile düzenlediği, bir çok üst düzey yöneticinin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı. İş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikteki panel ve konferanslarda; endüstriyel internet devriminin yarattığı fırsatlara, Türkiye’de enerji ve sağlık endüstrisindeki ilham veren dijital başarı hikayelerine, yeni iş modellerine ve kurumlarda kültür değişiminin gerekliliğine dikkat çekildi.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türkiye’nin potansiyeline her zaman inandıklarının altını çizerek;

“General Electric’in Türkiye’de 1948 yılında ampul fabrikası ile başlayan yolculuğu bugün dört fabrikamızda, dokuz farklı tesisimizde güçlenerek devam ediyor. Yatırım ve işbirlikleriyle dolu 70 yıllık geçmişimizde Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlama hedefiyle, 2.500’e yakın çalışanımızla yerel üretim, istihdam, inovasyon ve altyapı gelişimi alanlarında çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye’de mühendisliğin, Ar-Ge çalışmalarının gelişmesini desteklemenin yanı sıra; yüksek teknolojili ihracata da katkı sağladık. GE Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de enerji, sağlık ve havacılık endüstrilerinde dönüşüme ve teknolojinin etkin ve verimli kullanımına güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınmasına olan desteğimizi, dijital çağın getirdiği fırsatlarla artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Özsoy, “GE‘nin1896’dan beri Dow Jones Sanayi Endeksi’nde yer alan ve halen güçlü bir şekilde varlığını sürdüren tek sanayi şirketi olması bir tesadüf değil, değişimleri görüp yönetebilmesinin bir sonucu. GE olarak bugün de dev bir sanayi şirketinin sahip olduğu yetkinlikleri teknoloji ve yazılım ile birleştiriyoruz. Bu dönüşüm, birçok şirkete, girişime ilham olacak yapısal unsurlar barındırıyor” dedi.

Endüstriyel internet devriminin getirdiği fırsatlara dikkat çekildi

GE’nin dünyada 125’inci Türkiye’de ise 70’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Teknoloji, Ekonomi, Gelecek ve Siz” başlıklı bir konuşma yaptı. GE Türkiye tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, “Türkiye’de dijital dönüşüme ilham verenler” başlığı ile bir de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy’un üstlendiği panelde; Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, GAMA Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Arif Özozan, Florance Nightingale COO’su Dr. Sinan Nazif Aran konuşmacı olarak katılarak, şirketlerinde başlattıkları dijital dönüşüm tecrübelerini ve vizyonlarını paylaştılar. Etkinlikte ayrıca Gazeteci Emin Çapa “Muz Devrinden Dijital Çağa” başlıklı bir sunumla, dijital dönüşümün bir lüks olmadığına, hayatta kalmak için gereklilik olduğununa dikkat çekti.

Şirketler dijital dönüşümde iyimser ancak hazırlıklı değil

Etkinlikte ayrıca GE Dijital tarafından gerçekleştirilen “Dijital Endüstriyel Evrim Endeksi” araştırmasının sonuçları da iş dünyası ile paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre, şirketler endüstriyel internetin gelecekteki büyüme hızlarını ve rekabet güçlerini artıracak büyük bir fırsat yarattığına inanıyor ancak büyük bir çoğunluğu fırsatlardan yararlanmak için atması gereken adımları atmıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 80’i endüstriyel nesnelerin internetinin dönüştürücü etki yaratacağına, yüzde 86’sı ise dijital endüstriyel dönüşümün rekabet gücü açısından önem taşıdığını söylüyor. Ancak şirketlerin sadece yüzde 8’inden azı dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini söylüyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 42’si maliyetin, yüzde 32’si sistem güvenliğinin, yüzde 32’si ise veri gizliliğinin dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğuna inanıyor. Dijital dönüşüm anlamında ilerleme kaydeden şirketler ise iş hacimlerinin, rekabet güçlerinin ve büyüme hızlarının arttığını belirtiyor.

Endüstrilerde dijital dönüşüm başlıyor ve GE, 70 yıllık yerel bilgi ve deneyimini Türkiye’de bu dönüşümü desteklemek için sunuyor.