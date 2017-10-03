‘Geleceği Yazan Kadınlar’ büyük finalde yarışacak

TOBB ve Turkcell desteğiyle kod yazmayı öğrendiler, şimdi projeleriyle yarışıyorlar. ‘Geleceği Yazan Kadınlar’, 23 Ekim’de İstanbul’daki büyük finalde yarışacaklar.

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde sona geliniyor. Kod yazma eğitimlerinin ardından genç kadınlar, yazılım projelerini jüriye sundular. Yaklaşık 1400 başvuruyla başlayan süreç, il finalleriyle devam etti. Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla 18 ilde sürdürülen eğitimler sonrası 48 başarılı proje, yarı finale katılmaya hak kazandı. Yazılımın sultanları ‘Geleceği Yazan Kadınlar’, 23 Ekim’de İstanbul’daki büyük finalde yarışacaklar.

Çağın yeni anadili kabul edilen yazılım ve kod yazma seferberliği, Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde devam ediyor. Yazılım çağı, Endüstri 4.0 ve teknolojiden geri kalmak istemeyen kadın girişimcilere yönelik başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde sona yaklaşılıyor. Geleceği Yazan Kadınlar il finalleri kapsamında 18 ilde, toplam 203 proje ile 319 kadın yarıştı. 48 başarılı proje yarı finale katılmaya hak kazandı.

İşte ‘Geleceği Yazacak Kadınlar’ın projeleri:

Her biri birbirinden değerli 48 proje arasında sağlıktan turizme, sosyal hizmetlerden iş yönetimine, finanstan eğitim ve güvenliğe birçok yaratıcı fikir yer alıyor. Kan bağışı, engellilerin hayatını kolaylaştıran projeler, ev hanımlarının ekonomiye katılmasını sağlayan uygulamalar, sağlık projeleri, restoran ve kafelerde rezervasyon sürecini kolaylaştıran uygulamalar ve daha niceleri… Tüm bunların yanında eğitim, medya ve spor gibi daha bir çok alanda uygulamalar yarı final için kadınların ellerinden çıkıyor.

Kazanan Silikon Vadisi’ne gidiyor

Geleceği Yazan Kadınlar projesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Erzurum, Sivas, Karabük, Diyarbakır, Aydın ve Samsun’da yüz yüze ve online olarak kod yazma eğitimleri gerçekleştirildi. Kadınlar daha sonra, Turkcell’in teknik danışmanlığında ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin mentorluğunda projelerini üretti. Katılımcılar eğitim aldıkları illerde projelerini sundu ve her ilin birincileri belirlendi. Finalistler; 23 Ekim’de İstanbul’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu,TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak. Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi’ne gezi hakkı kazanacak. Ayrıca, kendi İllerinde de teknoparklarda, katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak.