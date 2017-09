Geleceğin bilişim dehaları Kodu Cup’ta turizm için kod yazdı

Türkiye’yi teknoloji alanında bir üst lige taşıyacak olan gelecek neslin bilişim dehaları, basit ve görsel bir programlama dili olan Kodu ile hazırladıkları “Yeni Nesil Turizm” temalı birbirinden yaratıcı ve eğlenceli oyunlarla Kodu Cup Türkiye 2017’de yarıştı.

Yarışmada 8-11 yaş grubunda İstanbul’dan Astro Girls, İzmir’den The Spirit of Adventure ve TED Gamers, Amasya’dan Harşena, Ankara’dan Ted Code Land takımları yarıştı. 12-14 yaş grubunda Ankara’dan Windmill, Manisa’dan Phoenix, Şanlıurfa’dan Coders of Gize, İstanbul’dan ScorPions ve Kuşadası’ndan Gezdik Gördük Öğrendik takımları yarıştı.

Microsoft Türkiye, QNB Finansbank ve Habitat Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirilen Kodu Cup Türkiye 2017’de çocuklar, Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde aldıkları kodlama eğitimi sonrası yarattıkları oyunlarıyla yarıştılar. Çocuklar, kodlamadaki hünerlerini Türkiye’nin turizmini merkeze alan oyunlara yansıttılar ve birbirinden eğlenceli oyunlar geliştirdiler.



“Yeni Nesil Turizm” temasıyla düzenlenen yarışmada finale kalan 8-11 yaş aralığında beş, 12-14 yaş aralığında beş olmak üzere toplam 10 ekip “Ekoturizm” konusunda projelerini alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sundu.

İki kategoride 10 finalist ekip yarıştı

Kodu Cup Türkiye 2017’ye Türkiye’nin dört bir yanından 100’den fazla ekip birbirinden eğlenceli ve yaratıcı oyunlarla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-11 ve 12-14 yaş kategorilerinden 5’er (toplam 10 ekip) finale kalarak, aileleri ile birlikte final heyecanını yaşama şansı yakaladı. Geveze’nin sunduğu yarışma boyunca kendilerine verilen kısıtlı zaman

içinde heyecanla oyunlarını anlatan ve jürinin sorularını yanıtlayan ekipler arasında seçim yapmak, jüri üyeleri için de zor oldu.

Jürinin kararını QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır açıklayarak ilk üçe giren takımlara ödüllerini verdi. Bu yıl Kodu Cup’ın şampiyonları 8-11 yaş grubunda Spirit of All Adventures, 12-14 yaş grubunda Coding Explorers takımları oldu.

Sinerji yaratan bir birliktelik

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuklara odaklandıklarını belirterek bilim, sanat ve eğitim konusunda onlara katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projemiz kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne Siirt’ten İstanbul’a 27 farklı ilde; 11 binden fazla çocuğun, 203 gönüllü tarafından 8’er saatllik kodlama eğitimi aldığını belirten Güzeloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Hedefimiz 20 binlere ulaşmak… Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini görüyoruz. Bu tam da QNB Finansbank olarak bizim bakış açımız ve hedefimizle örtüşüyordu. O nedenle sinerji yaratan bir birliktelik oldu. Çünkü bir çocuğa dokunmanın, Türkiye’nin inovasyon liderlerine dokunmak olduğuna inanıyoruz. Liderlik ve Yaratıcılık da, bizi biz yapan değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla projelerimizi araştırırken, değerlendirirken okul dışı eğitim ve sanat alanlarına odaklandık.‘ İyi bir kurumsal vatandaş’ olan bankamızın topluma katkısını, vizyoner bakış açısını yansıtan projeleri kapsaması açısından da büyük bir hassasiyet gösterdik. Tüm Türkiye’ye ulaşarak en çok sayıda çocuğa ulaşabilmeyi hedefledik. Bu kapsamda bizi en çok heyecanlandıran, harekete geçiren projelerden birisi Microsoft Türkiye ve HABİTAT işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor’ projesi oldu.”

Erken kodlayan yol alır

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, böylesine anlamlı bir çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Dijital dönüşüm, günümüzdeki bütün piyasaları derinden etkiliyor. Otomotivden finansa, eğitimden perakendeye kadar tüm sektörler, yepyeni oyuncularla yeniden şekilleniyor. Tüm iş dünyası böyle değişirken, çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu dijital dönüşümü sürükleyecek yetkinliklerle yetiştirmemiz gerekiyor. Kodlama ve algoritmik düşünce, bu dönüşümü yönetmek için en gerekli olacak yetkinliklerin başında geliyor. Bu çerçevede, 2012 yılından beri Açık Akademi üzerinde yürütmekte olduğumuz faaliyetleri, 3 seneye yakın süredir QNB Finansbank ve Habitat’la beraber “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesiyle taçlandırdık. Kodu Game Lab’in Türkçeleştirilmesiyle başlayan ve çocuklarımıza kendi oyunlarını geliştirmelerine imkan sağlayan projemiz, Türkiye’nin dört bir yanında 10 binden fazla öğrenciye ulaşmamızı sağlarken, Açık Akademi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerle bu sayı 20 binleri geçti. Projeye ve çocuklarımızın algoritmik düşüncelerini geliştirmeye olan inancımız devam ediyor. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde çok daha fazla öğrenciye, gönüllüye ve eğitmene ulaşabilmek”.

27 ilde 203 Finansçı gönüllü oldu

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesindeki başarının projenin ortakları arasındaki sinerji olduğuna dikkat çekerek “27 ilde yürüttüğümüz bu projemizde yerel işbirliklerine de önem veriyoruz. Yerelde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştiriyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bugüne kadar 27 proje ilinde yüzlerce gönüllü eğitmen yetiştirdik” dedi.