Geleceğin otomobilleri CES 2017’de tanıtıldı!

Teknoloji ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı en önemli etkinliklerden biri olan CES 2017’de bu yıl otomobiller en dikkat çeken ürünlerin başındaydı. Otomobil üreticileri gelecekte otomobillerde kullanılacak teknolojileri gözler önüne serdi.

Toyota Concept-愛i

Toyota’nın son konsept otomobilinde zekice bir kelime oyunu yapılmış. Toyota, sürücülerin araçlarını geliştirmesini istediği duygu için aşk anlamına gelen japonca bir karakter kullanıyor. Bu latinceye çevriliyor ve “ai” olarak telaffuz ediliyor. Bu da otomobildeki “artificial intelligence” yani yapay zekayı simgeliyor.

Otomobil’in oldukça geniş kapıları ve bir orta konsolu bulunuyor. Kullanıcı Yui adlı bir yapay zeka motoruyla sesli bir etkileşime girerken arka kısımda da diğerlerine arabanın ne yapacağını söyleyen (örneğin; sola dönün) büyük bir ekranı bulunuyor.

BMW i Inside Future concept

BMW’nin Inside Future konseptinde HoloActive Touch adı verilen bir sisteme sahip. Otomobil, araç-içi kontrolün geleceğiyle ilgili fikir veriyor ve orta konsoldan yansıtılan sanal bir ekrana sahip. Bu sistem doğrudan parmak izi hareketleriyle çalışıyor.

BMW konsept, tasarımındaki bölümlerinden biri de insanların gelecekte tamamen otonom araçlarda ne yapabileceklerini hayal etmekti. BMW, bir battaniye ve kitap rafıyla tamamlanmış sanal bir oturma odasıyla buna bir cevap vermiş oldu.

Chrysler Portal konsepti

Minivanları ile tanınıyorsunuz, peki o zaman Y kuşağına nasıl araba satacaksınız? Bu Chrysler tasarımcılarının yüz yüze kaldığı bir problemdi ve aradıkları cevap Portal oldu.

Yüksek teknolojiyle dolu aracın en kullanışlı özelliği ise altı kişiye kadar oturacak yer olması. Chrysler de onların bir aile kurduklarında bir odaya ihtiyaç duyacaklarını hatırlatarak kancayı Y kuşağına atabilmeyi umuyor. Belki de en belirgin dış özelliği ise kapı direğine dokunmadan içeri girmenizi sağlayan kayar kapıları. Aracın içinde ayrıca kapsamlı bir dijital gösterge paneli bulunuyor.

Faraday Future FF91

Milenyum neslini hedefleyen Faraday Future FF91 ilk kez CES 2017 fuarında tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre FF91’in ön ve arkasında 10 adet kamera, 13 uzun ve kısa menzilli radar, 12 ultrasonik sensör ve bir adet yüksek çözünürlüklü 3D LIDAR algılayıcı bulunuyor. Bu sayede FF91 tamamen otonom olarak hareket edip ve dilediğiniz her noktaya park edebilecek.

Firmanın iddiasına göre yeni otomobil toplamda 1050 beygirlik güç veren elektrik motorlarına sahip. Yine yapılan açıklamaya göre FF91, uzaktan şarj yeteneği sayesinde bir yandan yol alırken bir yandan eğer altyapı varsa yoldan şarj olabilecek.

Hyundai Ioniq otonom otomobil

CES fuarlarında önceden füturistik gibi görünen otonom otomobillerden yalnızca bir kaç tane vardı. Şimdi ise prototipler yollarda ve Hyundai da Ioniq modelini Las Vegas’ta görücüye çıkardı. CES’te güvenilir bir sonuç veren araç, kitlesel pazar otonom teknolojisinin hızlı geliştiğini teyit etmiş oldu.

Audi Q7 otonom araç

Bu sıradan bir Audi Q7 değil. Araçta Nvidia’nın yapay zeka platfomu bulunuyor. Audi, 2020 yılına kadar tamamen otonom bir otomobil üretmeyi planlarken Nvidia işlemcileriyle bunu gerçekleştirmek isteyen otomobil üreticilerini teşvik ediyor.

Honda NeuV concept

Honda’nın NeuV (New Electric Utility Vehicle – Yeni elektrikli arazi aracı) bir konseptin bütün özelliklerine sahip. Aracın en dikkat çekici yönü ise Hana adındaki Honda Otomatik Ağ Asistanı. BU, sürücünün duygularını hissedebilen, konuşabilen ve kablosuz kaplamasıyla ne zaman şarj edilmesine bile karar verebilen bir yapay zeka sistemi.

NeuV’un tam ortasında, sürücünün arabayla ve Hana’yla iletişime geçtiği büyük düz bir gösterge paneli bulunuyor. Araç tahmin edildiği gibi otonom bir otomobil. Arabayı park etmek ve yolculuğa devam etmek istediğinizde ise aracın saklama bölmesinde bir elektrikli kaykay bulunuyor.

Volkswagen ID concept otomobili

Volkswagen ID concept, bir otomobil üreticisinden tam bir elektrikli aracın nasıl olacağı gösteren ilk otomobil. Direksiyon simidinin ortasındaki VW logosunu dokunduğunuzda araba otonom moduna geçiyor ve direksiyon sürücünün konforu için gösterge tablosunda ortadan kayboluyor.

Volkswagen, otomobilin 2020’de satışa çıkarmayı planlıyor ve elektrikli aracın 373 mil’e kadar yol kat edeceğini vaat ediyor. Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor istiyor ve bu başlangıcı bu araç ile yapmak istiyor.

Nissan BladeGlider

Nissan’ın füturistik aracı BladeGlider, sıfır emisyon ve spor otomobil tasarımını yüksek performans ile harmanlıyor. Yalnızca bir konsept olan otomobil, çalışan bir model geliştirmek için iki yılını harcamış.

BladeGlider’ın yan aynaları yok. Bunun yerine orta konsolun her iki yanında, arabanın iki tarafını arkadan görünüm sağlayan düz ekranlara sahip.