Araştırmalar, çocukların gelecek ile ilgili vizyonlarının gerçeklikten uzak olmadığı görüşünde, %79’luk kesim ise teknoloji sayesinde her şeyin mümkün olduğuna inanıyor.

Sony Mobile tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, uçan ayakkabılar artık o kadar da uzak bir hayal değil. Araştırma, çocukların %56’sının uçan ayakkabıların 2037 yılına kadar üretileceğine inandıklarını gösterirken, her beş çocuktan biri bu hayalin 5 yıl içinde gerçekliğe dönüşebileceğini düşünüyor.

Sony Mobile’ın Xperia Touch projektörü için gerçekleştirilen araştırma, farklı ülkelerde yaşayan 6-12 yaş arasındaki çocukların hayal dünyasını keşfederken, gelecekle ilgili eğlenceli ve detaylı beklentilerini, ebeveynlerinin beklentileriyle karşılaştırıyor. Her şeyin mümkün olduğu bir jenerasyonun parçası olarak büyüyen bu çocukların yaratıcı beklentileri, ürünün gelişmiş teknolojilerini en iyi şekilde açıklamaya yardımcı oluyor.

Gelecekte evcil hayvanlarımızla iletişim kurabilecek miyiz? Her 10 çocuktan 7’si gelecekte evcil hayvanlarımızla konuşabileceğimize ve onları anlayabileceğimize inanıyor. Canlı hayal güçlerinin sınırı olmayan çocukların %61’i, 2037 yılına kadar duvarların arkasını görebileceklerine inanırken, yarısına yakını ise birbirimizin aklını okuyabileceğimizi düşünüyor.

Ebeveynlerin ise, gelecek ile ilgili daha farklı bir bakış açısı var ve bazı teknolojilerin gerçek olmasının ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorlar. Beş kişiden üçü görünmezlik pelerini ve ışınlanmanın asla gerçekleşmeyeceğini düşünürken her üç Britanyalı çocuktan biri, bu gelişmelerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.

Peki, gelecek ile ilgili hangi vizyon daha gerçekçi? Futurizon’un baş Gelecek Bilimcisi Ian Pearson, bu teknolojilerin çok yakında gerçek olup olmayacağıyla ilgili aşağıdaki bilgileri paylaşıyor:

• Uçan Ayakkabılar: “Özel kaykay parklarında kullanılabilen ve tekerleğe ihtiyaç duymadan havada süzülebilen kaykaylar ve kendi dengesini sağlayan tek tekerlekli bisikletler şu anda mevcut. Bir şeyin uçmasını ve dengede durmasını sağlayabiliyorsak, neden olmasın?

• Telepati: “2050 yılına geldiğimizde, insanların beyinlerindeki bağlantı kurma iletişimleri o kadar iyi bir hale gelecek ki, zihniniz siber uzaya kadar genişleyecek ve düşüncelerinizin %90’ı beynininizin dışında gerçekleşecek. Çocuklar zihin okuma konusunda da haklılar.”

• Işınlanma: “Ebeveynler için bir ilk. Foton veya tek atomların birebir kopyalarını zaten yapabiliyoruz. Ancak bunu bir insan üzerinde gerçekleştirmek için on yıllara belki de yüzyıllara ihtiyacımız var.

• Evcil hayvanlar ile iletişim kurma: “Evcil hayvanların havlama ve miyavlamalarını tondan algılayarak çevirdiğini iddia eden işe yaramaz cihazları tamamen unutun. Teorik olarak 2045-2050 civarında, evcil hayvanınıza beyin nakli gerçekleştirerek zekasının gelişmesini ve belki de bu tarz bir iletişimin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Ancak regülatörler buna izin vermeyebilirler.”

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ony Mobile Akıllı Ürünler Ürün Planlaması Baş Yöneticisi Hirohito “Henry” Kondo: “Her türlü yüzeyi dokunmatik bir ekrana çevirebilen amiral gemisi ürünümüz Xperia Touch, geleceği ev ve ofislerinize taşıyor. Bu girişim ile çocukların ve ebeveynlerin hayal dünyasına göz atarak, gelişmiş teknoloji ve tecrübeleri örneklerle tanımlamak istedik.” diyor.

Çocukların teknoloji kullanımı sürekli değişirken, ebeveynlerin %90’ı teknolojinin çocuklar üzerinde olumlu bir etki yarattığı konusunda görüş birliğinde.

Katılımcıların üçte ikisi teknoloji ve akıllı telefonların, çocukların hayal dünyasının gelişimine katkı sağladığını düşünürken, ebeveynlerin %56’sı ise teknolojinin, çocukların hayal dünyalarının gelişimine okuldan daha fazla yardımcı olduğuna inanıyor.

Yakın zamanda Good Design Altın Ödülü’ne layık görülen ve her türlü yüzeyi dokunmatik bir HD ekrana çevirebilen Xperia Touch 80 inçe kadar dikey görüntüleme sağlayabiliyor. Bununla birlikte daha kullanıcı odaklı bir tecrübe sunarken, iletişim, oyun ve eğlenceyi de bir araya getirmeyi ihmal etmiyor.