Bilişimde en gözde meslek: Yazılım Geliştirme Uzmanlığı

Kariyer.net aday veri tabanında yer alan üniversite öğrencisi ve yeni mezun verilerine göre bilişimde en çok başvuru yapılan pozisyon yazılım geliştirme uzmanlığı.

Online insan kaynakları platformu Kariyer.net, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında veri tabanındaki gençlerin üniversite ve meslek tercihlerini açıkladı. Kariyer.net’in veri tabanında 2017 yılı itibariyle 2 milyon 167 bin 405 üniversite öğrencisi ve 2016 yılında mezun olan 51 bin 720 aday bulunuyor. Ayrıca 2017’de 274 bin 198 üniversite öğrencisinin de iş başvurusu yaptığı görülüyor.

Verileri değerlendiren Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “CareerCast, PayScale ve Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre bilişim ve mühendislik alanları 2022’ye kadar ortalama yüzde 20 oranında büyüyecek. Bu, daha çok pozisyon ve daha çok çalışan anlamına geliyor. Geleceğin en öne çıkacak bilişim ve mühendislik alanları arasında; Biyomedikal Mühendisliği, Veri Bilimci, Yazılım Mühendisliği, Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Yöneticiliği, Petrol Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Çevre Mühendisliği ve Web Geliştirme Uzmanlığı gibi mesleklerin adı geçiyor” açıklamasını yaptı.

Bilişimde en çok başvuru “Yazılım Geliştirme Uzmanı” pozisyonuna yapılıyor

Hızla dijitalleşen ve dönüşen iş dünyasında bilişim sektöründeki mesleklere olan ilginin de yüksek olduğu görülüyor. Verilere göre son beş yıl içinde en çok başvuru yapılan Bilişim Sektörü pozisyonları arasında ilk sırada 108 bin 929 başvuruyla Yazılım Geliştirme Uzmanlığı geliyor. Web Developer olarak dünyada da oldukça talep gören söz konusu pozisyonu İş Analisti, Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi ve Veri Giriş Elemanı pozisyonları takip ediyor.

Staja ilgi çok yüksek

Kariyer.net aday veri tabanına göre son bir yıl içinde staj başvurusu yapmış 18-30 yaş arası yeni mezun sayısı 557 bin 546 olarak görülüyor. Son beş yılda en çok başvuru yapılan pozisyonlar arasında 7.808.830 başvuru sayısıyla “Stajyerlik” ilk sırada yer alıyor.

“Satış Danışmanı” yoğun ilgi görüyor

18-30 yaş arasındaki hem erkek hem de kadın adaylar arasında “Satış Danışmanı” pozisyonuna olan ilgi de oldukça yüksek. Stajyerlikten sonra gelen bu pozisyona kadınlar tarafından yapılan başvuru sayısı 928 bin 301 iken, erkekler tarafından yapılan başvuru sayısı ise 1 milyon 35 bin 286.

Kadın adaylar arasında başvuru yoğunluğu sıralamasında “Satış Danışmanı” pozisyonunun ardından Stajyer Mühendis, Muhasebe Elemanı ve Kasiyer pozisyonları geliyor. Erkek adayların en çok başvurduğu pozisyonların başında yine Stajyerlik gelirken; onu Satış Danışmanı, Stajyer Mühendis, Makine Mühendisi ve Muhasebe Elemanı takip ediyor.

Mavi yakalıların gözde pozisyonu “Kasiyerlik”

Kariyer.net mavi yaka aday veri tabanına göre son beş yılda en çok başvuru yapılan mavi yaka pozisyonu, 608 bin 634 toplam başvuru sayısıyla Kasiyerlik. Kasiyerliğin ardından en çok aranan mavi yaka pozisyonları ise sırasıyla Garson, Tekniker, Güvenlik Görevlisi ve Barista olarak dikkat çekiyor.