Gençleri hacker olmaya ne teşvik ediyor?

Küresel çaplı siber saldırıların şiddetini arttırdığı günümüzde, antivirüs yazılım kuruluşu ESET, gençlerin niçin siber suçlu olmaya yöneldiğini inceledi.

ESET’in mercek altına aldığı raporlara göre, temel neden para değil. Akranları tarafından takdir edilmek, başarı hissi ve siber suçların hırsızlık gibi geleneksel bir suç olarak algılanmaması, gençleri siber kriminaliteye itiyor.

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in Latin Amerika editörlerinden Sabrina Pagnotta, İngiliz Ulusal Suç Ajansının (NCA) yayımladığı bir raporu mercek altına aldı. Buna göre siber suç dünyasına adım atan gençler, genellikle paranın değil, akranları tarafından takdir edilmenin, forumlarda popülerlik oluşturmanın ve başarma hissinin peşinde.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletler’nde hükümetin web sitelerinden birine izinsiz erişmekten tutuklu bulunan 18 yaşındaki bir genç ifadesinde şöyle diyor: “Bu eylemi hack camiasındakileri etkilemek için yaptım. Bunu başarabilmek için yeteneğim olduğunu gösterdim ve kendimi kanıtladım”

Geleneksel suç olarak algılanmıyor

Birçok gencin siber suç dünyasına karışmasına neden olan başka bir önemli faktör de, siber suçun cinayet veya hırsızlık gibi geleneksel anlamdaki bir suç olarak algılanmaması ve bir siber saldırıda bulundukları için tutuklanmayacakları düşüncesi. Aslında İngiliz Ulusal Suç Ajansı da (NCA) siber suçlarla ilgilenen İngiliz gençlerinin birçoğunun geleneksel suç işlemeyeceğini düşünüyor. Ajansa göre, “kolluk kuvvetlerinin müdahale riskinin algısı düşük kalıyor”.

Kolay işlenen suç

Gençleri çeken üçüncü faktör ise saldırı veya kötü niyetli etkinlik başlatmanın kolay olması. Pahalı olmayan ve kullanımı kolay her türlü araca online olarak ulaşmak mümkün. Az teknik bilgiye sahip olanların bile kullanabileceği araç paketleri satan siber suç iş modelleri oluşmuş durumda. Şimdilerde fidye servisleri ve diğer dolandırıcılık ve saldırı yöntemlerine ilişkin zararlı yazılımlar bir hizmet olarak satılıyor.

NCA’nin raporuna göre “İnternetteki suç faaliyetlerine başlamak için çok az beceri gerekiyor. Önyükleyici ve Uzaktan Erişimli Truva Atları (RAT) gibi araçlara küçük bir ödeme yaparak veya hiç ödeme yapmadan ulaşılabiliyor ve kanunlara aykırı davranışlara başlanabiliyor”. NCA’ye göre kanun bir defa kırıldı mı, sonrasında gelecek ihlaller çok daha kolay oluyor.

Akıl hocalığı ve erken müdahale önemli

Buna rağmen NCA, akıl hocalığı eşliğinde erken müdahalelerin gençlerin siber suça bulaşmasının önüne geçebileceğine inanıyor. Siber suçu bırakıp teknoloji konusunda eğitim alan veya kariyer elde etmeyi başaran eski suçlular, bu değişikliği olumlu bir akıl hocası veya onlara becerilerini olumlu bir şekilde kullanma fırsatı veren bir kişiye borçlu olduklarını dile getirdiler.

Olumlu tarafta olmak için fırsatlar vardır

Gerçekte, teknolojide olumlu tarafta çalışmak için daima fırsatlar vardır. Aslında, sürekli olarak siber güvenlik uzmanlarının eksikliğinden konuşuluyor. Sonuç olarak, bu raporla ilgili endişe verici şey, gençlerin sibersuç dünyasına girmesinin çok kolay olması, bunu risksiz olarak görmeleri ve fırsatlardan ve olumlu rol modellerinden yoksun olduklarını hissetmeleridir.