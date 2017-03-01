General Mobile ve Vestel’e MWC 17’de ödül

General Mobile ve Vestel’e MWC 17’de ödül
, 1 Mart 2017

Mobil Dünya Konferansı 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikte Avrupa’dan seçilen 9 marka arasına giren General Mobile ve Vestel, ‘Android European Hero’ ödülüne layık görüldü.

Android platformu, cihaz üreticilerine sunduğu açık eko sistemi ile onları inovasyon konusunda cesaretlendirerek, kendilerine özgü model ve çözümler geliştirmelerine olanak tanıyor. Dünyanın 175 ülkesinde, 1300’den fazla markaya ait, 24 binin üstünde farklı türde cihaz Android platformu üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de de Android platformunu başarılı bir şekilde kullanarak üretim süreçlerine entegre eden markalar bulunuyor. Bu markalar arasında yer alan General Mobile ve Vestel; yaratıcılıkları, yüksek kaliteye odaklılıkları ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rekabetçi bir pazarda ayrışma konusundaki kararlılıkları ile bu yıl Barselona’daki Mobil Dünya Konferansı (MWC 2017) kapsamında düzenlenen etkinlikte Avrupa’dan seçilen 9 marka arasına girerek, ‘Android European Hero’ ödülünü kazandılar.

 

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Tags: Android European Hero, General Mobile, mobil dünya kongresi, mobil dünya kongresi 2017, vestel

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