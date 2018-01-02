General Mobile’dan büyük indirim!

Akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada tüm modellerinde 300 TL indirim uygulayacak.

General Mobile, 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 599TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerine Google ile geliştirdiği Android’in en güncel versiyonuna sahip telefonları sunuyor.

Her Modelde 300 TL İndirim

Kampanya süresince General Mobile’in tüm modellerinde 300 TL indirim geçerli olacak. GM 5 899 TL’den 599 TL’ye, GM 6 1099 TL’den 799 TL’ye, GM 5 Plus ise 1199 TL’den 899 TL’ye indirilen fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tüketiciler, GSM operatörleri, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile’ın web sitesi üzerinden online olarak da GM5, GM5 Plus ve GM6’yı indirimli fiyatlarla satın alabilecek