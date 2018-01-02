General Mobile’dan büyük indirim!

General Mobile’dan büyük indirim!
, 2 Ocak 2018

Akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada tüm modellerinde 300 TL indirim uygulayacak.

General Mobile, 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 599TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerine Google ile geliştirdiği Android’in en güncel versiyonuna sahip telefonları sunuyor.

Her Modelde 300 TL İndirim
Kampanya süresince General Mobile’in tüm modellerinde 300 TL indirim geçerli olacak. GM 5 899 TL’den 599 TL’ye, GM 6 1099 TL’den 799 TL’ye, GM 5 Plus ise 1199 TL’den 899 TL’ye indirilen fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tüketiciler, GSM operatörleri, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile’ın web sitesi üzerinden online olarak da GM5, GM5 Plus ve GM6’yı indirimli fiyatlarla satın alabilecek

Facebook Comments
Kategoriler Gündem
Tags: akıllı telefon, General Mobile, indirim

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

VMware ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

VMware ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Cepten imzaya JetOnay dopingi

Cepten imzaya JetOnay dopingi

Verilerin yön verdiği bir dünyada dijital güveni sağlamak

Verilerin yön verdiği bir dünyada dijital güveni sağlamak

2050’de dünyayı neler bekliyor?

2050’de dünyayı neler bekliyor?

Vodafone Türkiye’nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Vodafone Türkiye’nin yeni yönetim kurulu belirlendi

HP’nin OMEN oyun bilgisayarları Türkiye’de

HP’nin OMEN oyun bilgisayarları Türkiye’de

Buluta geçişte kullanılan 9 veri güvenliği önlemi

Buluta geçişte kullanılan 9 veri güvenliği önlemi

Hem zarif hem güçlü: Romoss Powerbank GT Serisi

Hem zarif hem güçlü: Romoss Powerbank GT Serisi

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *