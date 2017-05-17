“Gerçek dijital dönüşüm teknolojiden fazlasını gerektirir”

Hitachi Data Systems (HDS) Global CTO’su Hubert Yoshida, “Gerçek dijital dönüşüm teknolojik altyapıdan fazlasına ihtiyaç duyar. Şirketlerin sonuç odaklı bir şekilde tüm süreçlerini dönüştürmesi gerekir” dedi



İstanbul’da düzenlenen World Cities Expo İstanbul 2017 fuarının yanı sıra, Türkiye’nin akıllı şehirler hayata geçirmek konusundaki vizyonuna ve ihtiyaçlarına yönelik bir dizi üst düzey toplantıya katılmak üzere Türkiye’ye gelen Hitachi Data Systems (HDS) Global CTO’su Hubert Yoshida, ev sahipliğini HDS Türkiye Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu’nun yaptığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yoshida, dijital dönüşüm, veri kullanımı alanındaki evrim, toplum güvenliği ve şirketin sosyal inovasyon konusundaki vizyonu üzerine bilgiler paylaşırken, Cem Fındıkoğlu ise HDS’nin Türkiye’deki yol haritasından ve ülkenin bölgesel açıdan öneminden bahsetti.

Konuşmasına, katıldığı World Cities Expo fuarından bahsederek başlayan Hubert Yoshida, “Hükümetin toplum yararını gözeterek Türkiye’nin şehirlerini daha akıllı bir hale getirmek konusuna olan ilgisi, yaklaşımı ve vizyonu dünyaya örnek olacak nitelikte. Türkiye durmadan gelişmeye devam ediyor ve biz de bu sürece katkıda bulunmayı diliyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Hitachi’nin Sosyal İnovasyon odağında daha akıllı, güvenli ve sağlıklı bir toplumu hedefleyen ana stratejisinin bir parçası olan akıllı şehirler, Nesnelerin İnterneti olarak da tanımladığımız operasyonel teknolojiler ile bilgi teknolojilerinin entegrasyonunu gerektirir.”



Dijital dönüşümün iş dünyasını ve toplumu küresel çapta etkilediğini belirten Hubert Yoshida, teknolojik gelişmeler alanında son 10 yıl içerisinde bir patlama yaşanmasına rağmen, bir önceki 10 yıla kıyasla üretkenliğin düştüğünü, bunun ise iş süreçlerinin yeni teknolojilere ayak uyduramamış olmasından kaynaklandığını söyledi ve şöyle devam etti: “Örneğin bir banka mobil cihazlar üzerinden çok hızlı bir şekilde kredi başvuruları alabiliyor, fakat başvurunun sonuçlandırılması hala 3 hafta sürüyorsa gerçek bir fayda sağlandığı söylenemez. Gerçek dijital dönüşüm teknolojik altyapıdan fazlasına ihtiyaç duyar. Şirketlerin sonuç odaklı bir şekilde tüm süreçlerini dönüştürmesi gerekir.”

Daha akıllı, daha güvenli, daha verimli toplumlar

Hubert Yoshida, ürünlerden ziyade sonuçlara; sahiplenmeye değil, paylaşmaya; kapalı yerine açık sistemlere ve tekil alanları değil, geneli hedefleyen optimizasyona odaklanmanın, verimliliği şimdiye kadar olmadığı kadar artırarak iş modellerini de dönüştürmeye devam ettiğinin altını çizdi. Yoshida, konuşmasında ayrıca daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli toplumlar için çalıştıklarını belirtti ve “Nesnelerin İnterneti, yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler elbette çok önemli fakat Hitachi Data Systems olarak asıl hedeflediğimiz şey, sosyal inovasyona ivme kazandırarak toplumun gelişimine, güvenliğine ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunmak. Tüm teknolojik gelişmeler bize bu yolculukta yardımcı olan birer araçtan ibaret” dedi.

Türkiye’de büyümemize devam edeceğiz

HDS Türkiye Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu, “Türkiye’de sosyal inovasyonla ve pazarın kendisinden daha hızlı büyümeye devam etmek konusunda kararlıyız. Dijital dönüşüm yolculuklarında tüm kilit sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin yanındayız. HDS’nin Analitik, Veri Yönetişimi, Toplum Güvenliği, Bulut ve Güvenlik alanları özelindeki odağı doğrultusunda, Türkiye genelinde hizmet veren bir şirket olarak müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla olan bağlarımızı güçlendirip kayda değer miktarda ilerleme kaydettik. Müşterilerimize, büyük bir hızla büyüyen Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilere hazır olmalarını sağlayacak çözümler sunuyoruz. HDS, Hitachi’nin merkezinde ve inovasyona öncülük ediyor” dedi.

Türkiye, Hitachi’nin sağlık alanında bölgesel üssü

Şirketin Türkiye’ye verdiği önemin yanı sıra, ülkenin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya için stratejik ve coğrafi bir önem arz ettiğini vurgulayan Fındıkoğlu, Nisan 2017’de duyurulan yatırımla Hitachi’nin Türkiye’yi sağlık alanında bölgesel üs ve inovasyon ortağı olarak konumladığını hatırlattı.