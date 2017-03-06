“Girişimcilikte Önce Kadın”ın yeni dönem eğitimleri 10 ilde başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde yeni dönem eğitimleri 10 ilde aynı anda başladı.

Yaklaşık 6 ay sürecek eğitimler Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta bulunan toplam 72 Halk Eğitim Merkezi’nde 140 danışman öğretmenin liderliğinde eşzamanlı yürütülecek. Eğitim içerikleri Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının eğitimlerden faydalanması sağlanacak.

İlk yılında 10 bin kadına ulaşarak 15 milyon TL’yi aşkın ekonomik değer yaratan Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nin yeni döneminde de 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılmış olacak.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nin yeni dönem kursiyer eğitimlerinin duyurusu, Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolatkatılımıyla Kocaeli’de düzenlenen toplantıda yapıldı.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, Kocaeli’de 10 Halk Eğitim Merkezi’nde 25 danışman öğretmenin liderliğinde yürütülecek. Bu sayede, Kocaeli’de yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verilerek gelir elde etmeleri sağlanacak.

Kadınları ekonomiye kazandırıyor

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi Nisan 2015’te hayata geçirildi. Projenin birinci döneminde, 100 danışman öğretmenle 10 ilde 10 bin kadın kursiyere ulaşıldı. Kadınlara 243 bin saat eğitim verildi. Projenin önemli bileşenlerinden biri olan dijital mağazaya (oncekadin.gov.tr) 3 bin kursiyer üye olurken, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin siteye üye olmalarını ve ilan girmelerini teşvik ederek başarı hikâyeleri çıkarmak amacıyla düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda ise toplam 26 bin 500 TL ödül dağıtılarak kadınların gelecek planlarına destek verildi.