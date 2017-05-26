Givin uygulamasına ünlü sporculardan destek

Her türlü eşya ya da deneyimin sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağışa dönüştüğü, alışverişi sosyal faydaya, kullanıcılarını “Modern Kahramanlar”a dönüştüren uygulama Givin’de ünlü sporcuların değerli eşyaları Toplum Gönüllüleri ile gençlere destek olacak.

2 ay önce lanse edilen, yenilikçi sosyal girişimi Givin mobil uygulamasında, ünlü sporcuların eşsiz eşyaları gençler için desteğe dönüşüyor. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Basketbol ve Milli Takım kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Beşiktaşlı Gökhan Gönül, Kerem Gönlüm, Işıl Alben ve Bora Kozanoğlu’nun teklifleri arasında, imzalı Spor Toto Süper Lig topu, imzalı maç formaları, spor ayakkabıları ve sörf ekipmanları gibi özel teklifler bulunuyor. Sporcuların eşyalarını almak için yapılan ödemeler, Toplum Gönüllüleri ile, gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılmasını sağlayacak.

Diğer alışveriş platformlarından, tüm gelirlerin TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm Vakfı ile eğitime destek olarak aktarılmasıyla ayrışan ve alışverişin en “iyi” hali olarak lanse edilen Givin’de siz de ünlü sporcuların başka yerlerde bulamayacağınız eşyalarını ya da hoşunuza giden başka bir şeyleri alarak veya kullanmadığınız eşyalarınızı listeleyerek eğitime destek olabilirsiniz.

Givin, App Store’dan ve Google Play’den indirilebiliyor.