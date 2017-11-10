Gmail’de bir e-posta nasıl geri çağrılır?

Herhangi bir mahcubiyet yaşamamak için Gmail’de gönderdiğiniz bir e-postayı geri çağırmanız mümkün. Bunu nasıl yapacağınızı anlatıyoruz.



Bir e-posta gönderdiniz ve aslında söylememeniz gereken bir şeyi de belirttiğinizi fark ettiniz ya da bunu yanlış bir kişiye yolladınız. Merak etmeyin bunu geri almanızın bir yolu var. Gmail’de bunu nasıl geri alacağınızı aşağıda açıklıyoruz.

Uzun bir beta sürümünden sonra, Gmail geri alma özelliğini kullanıma sundu. Artık gönderdiğiniz e-postaları durdurmanın bir yoluna sahipsiniz. Ancak fikirinizi değiştirmek için de 30 saniyeniz olduğunu da belirtelim. Özellik, e-postanın gönderilmesini geciktirerek size zaman kazandıran bir işlem penceresiyle çalışıyor. Elbette, geri al tuşuna bastığınızda bir internet sorununuz varsa, bunun işe yaramayacağını da bilmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Gönderim nasıl geri alınır?

Adım Bir

Gmail hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki dişli tekerleğine tıklayın. Ve ayarları seçin.

Adım İki

Genel sekmesinin altında (mevcut sayfa) ‘Göndermeyi Geri Almayı Etkinleştir‘ (Türkçe çevirisi aynen bu:) yazan kutucuğa tik atın.

Adım Üç

E-postayı ne kadar süre ertelemek istediğinizi seçmek için açılır kutuyu kullanın.

Adım Dört

Sayfanın altındaki ‘Değişiklikleri Kaydet’ seçeneğine tıklayın.





Adım Beş

Artık bir e-posta gönderdiğinizde, ‘Mesajınız gönderildi’ yazısına ilaveten Geri Al seçeneği de gelecektir. Belirttiğiniz zaman sınırı içinde Geri Al‘a basın. Hepsi bu kadar.