Gmail, eski Chrome sürümlerini desteklemeyi durduruyor

Gmail, eski Chrome sürümlerini desteklemeyi durduruyor
, 2 Şubat 2017

Eski Chrome sürümünün kullanıcıları yakın zamanda Gmail’in temel HTML sürümüne yönlendirilmeye başlayabilir.


Google geçtiğimiz Salı günü sessiz sedasız şekilde Gmail’in Windows XP ve Windows Vista’nın tabutlarına bir çivi daha çakarcasına, Gmail’in Chrome tarayıcısının eski sürümlerini desteklemeyi durduracağını duyurdu.
Şirketin bir blog yazısında yaptığı açıklamada, Chrome 53 sürümünün ve daha eski sürümlerinin kullanıcılarının yakın zamanda Gmail’in temel HTML sürümüne yönlendirilmeye başlayabileceğini söyledi. Önümüzde hafta başlayacak olan değişiklikten etkilenecek kullanıcılar, Gmail’in üst kısmında, Google’ın tarayıcısının güncel bir sürüme geçmelerini söyleyen bir banner görmeye başlayacak.
Etkilenen tarayıcı sürümleri, XP ve Vista’yı destekleyen yazılımın son sürümü olan Chrome v49’u içeriyor. Microsoft, iki buçuk yıl önce XP’ye resmi olarak destek vermeyi sonlandırmasına rağmen, Gmail onunla çalışmaya devam etti. Vista Service Pack 2 de 11 Nisan’daki uzatılmış destek süresinin sonuna ulaşacak.

Google ayrıca, Chrome’un eski sürümlerine sahip olanların XP için önem taşıyan güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız olduğunu belirtti. Çünkü Microsoft artık bu işletim sistemi için güvenlik yamaları çıkarmıyor.
StatCounter’ın Aralık 2016’daki verilerine göre, Windows XP, masaüstü tarayıcı pazar payının halen yüzde 5’ini oluşturuyor.

Kategoriler Haber
Tags: chrome, gmail, Google, microsoft

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