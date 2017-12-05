Google AI kamera araçlarını Rasperry Pi’ye getiriyor

Kit, geliştiricilerin projelerine nesne, yüz ve hayvan tanıma gibi özellikleri ekleyebileceği anlamına geliyor.

Google, Raspberry PI kullanıcılarının AI araçlarına erişmek için yeni bir yol sunan AIY Vision Kit’ini duyurdu. Kit, varolan bir Raspberry Pi bilgisayarı ve kamera modüllerine etiketlenebilen, düşük güçlü bir Intel Movidius MA2450 devre kartı ve bilgisayar vizyon yazılımı içeriyor.

Devre kartı, verileri işlemek veya bir bulut işleme sistemi kullanmak için harici bir kaynak eklemek zorunda bırakmadan nöral ağlarını cihaz üzerinde çalıştırma imkanı sunuyor.

Yazılım ise, biri; insan, kedi ve köpek arasındaki farkı tanımlayabilen, bir tanesi MobileNets temelli olarak nesneleri tanımak için, bir diğeri de yüzleri ve insan yüz ifadelerini tanımlayabilen üç TensorFlow tabanlı nöral ağ modeline erişim içeriyor.

Google, AIY Vision Kit’in bitki ve özel türün belirlenmesinde, köpeğinizin evinizin neresinde olduğunu izlemek için ya da arabanızın ne zaman yola çıktığını görmek veya evinize gelen misafirlerinizin evinizin dekorunu beğenip beğenmemesi gibi bir çok uygulama için kullanılabilir olabileceğini söyledi.

Bu kit, Google’un AIY hattında yayınlanan ikinci ürünü. AIY Ses Kiti Mayıs ayında piyasaya çıkmış ve Raspberry Pi geliştiricileri Google Asistan’ı kullanarak bağımsız bir ses tanıma sistemi oluşturmalarını sağlamıştı. Kullanıcılar kendi ses tanıma ve doğal dil işlemlerini projelerine ekleyebiliyorlardı.