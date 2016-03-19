Google Analytics başlangıç rehberi

Google Analytics pazarlama ve web sitesi yöneticilerine sitelerinde olan bitenlerle ilgili önemli veriler sağlayan servis olarak biliniyor. Fakat Google Analytics üzerinden sizin için oldukça önemli verilere erişebilmek adına başlangıç aşamasında bir rehbere ihtiyacınız var.





Google Analytics, pazarlamacılara ve web site yöneticilerine sitelerini ziyaret eden kullanıcıların nereden geldiklerini, sitelerinde neler yaptıklarını, hangi sayfaları ziyaret ettiklerini ve sitelerini terk etme nedenleri gibi konulardaki detayları sunarak pazarlamacıların ve site yöneticilerinin ziyaretçi davranışlarını daha iyi anlayabilmelerini sağlayan ücretsiz bir servis olma özelliği taşıyor.

Directive Consulting şirketinin CEO’su Garrett Mehrguth, pek çok kullanıcı için fazlaca veriyi değerlendirmenin problem olabileceğini belirtiyor. Mehrguth, verilerin nasıl kullanılabileceğine dair keşiflerin saatler alabilecek olmasına karşın hangi verilerin izlenebileceğiyle ilgili çalışmaların birkaç kez tekrar edilmesi ve süreçlerden uzaklaşarak yeni davranışlar ortaya koyulması sayesinde olumlu sonuçlar elde edilebileceğini dile getiriyor.

Yeni ve deneyimsiz kullanıcılar için en büyük problemin Google Analytics üzerinden verileri erişim olmadığına dikkat çeken Workshop Digital şirketinin SEO analisti Derek Gleason, asıl problemin anlamlı ve aksiyona dönüştürülebilen sonuçlar elde edilememesi olduğunu dile getiriyor. Aksiyona dönüştürülebilen veriler toplam trafik gibi kesin ölçütlerin ötesinde organik kullanıcı gibi kitlelerin web site sayfalarında yaptığı gezintilere dair detaylar sunma özelliği taşıyor. Ancak yeni bir Google Analytics kullanıcısı için önemli olan nokta hangi ölçütlerin site için önemli olduğunu belirlenmesi olarak ön plana çıkıyor.

İşte size Google Analytics’in temel özellikleri, en önemli nitelikleri ve en değerli araçları gibi konularda detaylar içeren başlangıç rehberi.

Google Analytics Gösterge Tabloları

Google Analytics’te yer alan gösterge tabloları sitenizin analiziyle ilgili genel bilgiler vermekle birlikte yeni Google Analytics kullanıcıları için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Başlangıç aşamasında Google Analytics hesabınıza giriş yapmanızın ardından göreceğiniz gösterge tablolarına alıştıktan sonraki aşama özel gösterge tabloları oluşturmanızdır. (Özel gösterge tabloları oluşturma konusundaki seçenekleri Gösterge Tabloları > Yeni Gösterge Tablosu bölümünde bulabilirsiniz.) Özel Gösterge Tabloları penceresinde yer alan “Boş Tuval” veya “Başlangıç Gösterge Tablosu” seçeneklerini kullanabilir ya da “Galeriden İçe Aktar” seçeneği ile kullanıcılar tarafından oluşturulan tabloları Google Analytics hesabınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin, Galeriden İçe Aktar seçeneğini kullanarak Google tarafından yeni Google Analytics kullanıcıları için geliştirilen ve içerisinde farklı gösterge tablolarının, özel raporların, segmentlerin yer aldığı “New Google Analytics User Guide Starter Bundle” gösterge tablosunu içeri aktarabilirsiniz.

Google Analytics kullanıcılarının düzenli olarak takip ettikleri veriler konusunda temel bir anlayışının olduğunu belirten Gleason, özel gösterge tablolarını oluşturmaya vakit ayırmanın ve oluşturulan gösterge tablolarını ekranda yer almasını sağlamanın önemli düzeyde getirisi olduğunu dile getiriyor. Özellikle yeni kullanıcılar için farklı Google Analytics ekranlarında en çok ziyaret edilen sayfalar, mobil dönüşüm oranları ve cinsiyete göre ziyaretçi profilinin belirlenmesi gibi verilere erişim için fazlaca zaman ayırmak yerine istenilen gösterge tablolarının yer aldığı bir ekran oluşturmak hızlıca sonuç almak adına önemli faydalar sağlıyor.