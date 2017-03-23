Google, Android O’nun geliştirici sürümünü yayınladı

İki ay sonra yayınlanacak Android’in yeni sürümü muhteşem özelliklerle gelecek.

Android Geliştirici Blogu’nda paylaşılan yazıda Google, Android O’nun bazı yeni özellik ve geliştirmelerini gösterdi. İlk bakışta pek çok yeni özelliğin bir araya toplandığı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Google, mühendislik aşamalarına çok önem verdiklerini böylece çalışmalarını daha erken ve ortaklarıyla daha açık bir şekilde paylaşabileceklerini belirtti.

Android O ile yeni gelecek özelliklerin tam listesi bulunmamakla birlikte uzun zamandır Android’i beğenerek kullananları mutlu etmesi gerekiyor. Google, bazı temel kullanıcı özelliklerini gerçekleşecek büyük konferans için saklıyor gibi gözüküyor. Ama özellikle arkaplan limitleri ve yeni uygulama açma özelliklerinin, telefonu nasıl kullandığımıza derinden bir etkisi olacak.

Google, batarya ömrünü ve performansı artırmaya yönelik sürekli vurgu yapmaya devam ediyor; bu sefer uygulamaların arka planda çalışırken tükettiği güce odaklanıyor. Bu kullanıcılar için, siz kullanmadığınız sürece herhangi bir uygulamanın arkaplanda telefonunuzun bataryasını tüketmeyeceği anlamına geliyor.

Bir başka yeni özellik olan bildirimlerin gruplanabilmesi sayesinde kullanıcıların bildirimler üzerinde daha etkili bir kontrolü olacak. Ayrıca Android O ile birlikte gelecek olan “Resim içinde resim – PiP” özelliği ile kullanıcılar bir uygulamayı kullanırken küçük bir başka pencerede Youtube’dan veya farklı bir kaynaktan bir video izleyebilecek. Bu özellik akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geçerli olacak.

Android O ile geliştiriciler, Pixel telefonlarında bulunan takvimdeki renk değişikliği özelliğini uygulamalarında kullanabilecekler. Ayrıca bir yerde oturum açmak için sürekli şifre girmekten sıkılanlar Android O ile şifrelerini kaydedip pratik bir şekilde giriş yapabilecekler.

Google, uygulama geliştiricilerine daha kaliteli uygulama geliştirmeleri için gelişmiş özellikler sunmaktan da kaçınmadı. Daha iyi bir görüntü kalitesi ile daha stabil bir kullanım için Google tüm imkanları seferber etti.

Yeni Android sürümü ile alakalı en detaylı bilgileri ise Mayıs ayında gerçekleşecek Google I/O etkinliğinde öğreneceğiz.