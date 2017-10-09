Google Asistan mı yoksa Siri mi daha zeki?

Apple’ın iPhone 4S lansmanında tanıttığı akıllı asistanı Siri ile Google’ın akıllı asistanı Google Asistan’ın IQ’su karşılaştırıldı.

Cornell Üniversitesi’nde bulunan bir grup araştırmacı tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmada Google Assistant’ın yapay zekası 47.28 puan elde ederken, Siri ise Google Assistant’ın elde ettiği skorun neredeyse yarısı kadar olmak üzere 23.9 puan elde etti. Bir başka deyişle Google Asistan, Siri’den daha zeka olarak öne çıkıyor.

Siri ve Alexa gibi kendisine ait özel bir ismi bulunmayan Google Asistan, Google tarafından yalnızca bir marka gibi kullanılıyor. Android cihazlarda kullanılmasına karşın dünya genelinde yalnızca Google Home cihazlarıyla birlikte kullanılmaya başlanan Google Asistan’da Türkçe dil desteği yer almıyor.

Sürmekte olan araştırmanın kesin sonuçları kısa zamanda içinde açıklanacak. Yine de sonuçlarda gözle görülür bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Araştırmaya, pek yakında Amazon’un akıllı asistanı Alexa’nın da dahil edilmesi de bekleniyor.