Google Assistan’a çalan şarkıları tanıma özelliği geldi

Google Assistan kullanıcıların etrafında çalan şarkıların bilgilerini gösteriyor.

Ülkemizde henüz kullanıma sunulmayan Google’da yer alan yeni özellik ile Google Assistan’ın çalıştığı bütün ülkelerdeki kullanıcılar, çalan şarkının ne olduğunu sorduklarında şarkının adı, şarkıyı söyleyen sanatçı, şarkının sözleriyle beraber şarkının YouTube, Google Play Music ve Spotify üzerinden dinleme bağlantılarını içeren bir bilgi kartı sunuyor.

Google’ın yeni piyasaya sürdüğü Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarında bulunan mikrofonlar pasif bir şekilde çalışarak kullanıcılara sürekli olarak çalan şarkı bilgilerini sunabiliyor. Bununla birlikte bu işlem yalnızca bir dakika sürüyor ve popüler şarkılar için geçerli olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu özellik şimdilik Pixel cihazlarına özel olarak bulunuyor.