Google Duo ile artık sesli görüşmeler yapılabilecek!

Google Duo ile artık sesli görüşmeler yapılabilecek!
, 25 Mart 2017

Google’ın görüntülü görüşme yapmaya imkan tanıyan uygulaması Duo, yeni özelliklerle birlikte artık sesli görüşme imkanı sunacak.

Google tarafından Apple’ın FaceTime uygulamasına alternatif olarak geliştirilip uygulama mağazalarında yerini alan Google Duo, aldığı yeni güncelleme ile birlikte artık sadece görüntülü görüşmelere değil sesli görüşmelere de imkan verecek. Bu sayede kullanıcıların gerek görmedikleri durumlarda kamerayı kullanmadan mobilden daha az veri tüketimi de sağlanmış olacak.

Görüntülü arama isteği alan kullanıcı uygun olmadığı durumlarda isterse “Görüntüyü Kapat” seçeneğini kullanarak aramaya sadece sesli olarak yanıt verebilecek.

Veri kullanımını düşürecek

Özellikle yeterli internet paketi bulunmayan kullanıcılar için oldukça yararlı bir özellik kazanmış olan Google Duo, bu durumun yanında internet bağlantı kalitesinin düşük olduğu durumlarda da sadece sesli görüşme imkanıyla olası bağlantı ve donma problemleri en aza indirgemesi hedefleniyor.

Kategoriler Haber
Tags: Google Duo, sesli görüşme, uygulama

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