Google, Gmail Add-On programını başlattı

Uygulama geliştiricileri sağlanacak entegrasyon sayesinde web, iOS ve Android platformlarında eklentiler geliştirebilecekler.

Google, yeni duyurduğu Add-on isimli entegrasyon ile geliştiricilerin servislerini Gmail’e eklemesini sağlayacak. Geliştiriciler, Google’ın Apps Script dilinde yazacakları bir kod ile Gmail’e entegre eklentiler geliştirebilecekler. Bunu Web platformu ile birlikte iOS ve Android uygulamaları üzerinde de sunabilecekler.

Sistem, Microsoft’un Office 365 için geliştirdiği Add-In platformuna benziyor. Geliştiriciler üçüncü parti uygulamalarının işlevlerini Outlook, Word ve diğer uygulamalarında kullanabiliyorlar. Geçtiğimiz ay iOS’daki Outlook uygulaması için yayınlanan güncelleme de Add-In destekler hale gelmişti. Şimdi buna benzer uygulamaları Gmail platformunda göreceğiz.

Google, Add-On ile QuickBooks, ProsperWorks ve Salesforce gibi uygulamalarla işbirliğine şimdiden başladı ve başka uygulamalarla bu süreç devam edecek.

Pek çok kullanıcı Gmail’den ayrılmadan bu uygulamalara ulaşarak işlem yapabilecek. Örneğin müşterilerine web üzerinden fatura kesen bir şirket veya şahıs bu işlemi Gmail hesabından ayrılmadan gerçekleştirebilecek ve faturayı e-posta ile gönderebilecek.